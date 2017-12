NAŢIONAL: Medicul Lucan susţine că mai are o agendă secretă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Medicul Mihai Lucan a declarat, luni, referitor la agenda cu nume din sistemul judiciar pe care procurorii susţin că o deţine, că mai are una şi este dispus să arate public "cât de secretă e". Lucan a venit la Bucureşti pentru a semna controlul judiciar. Întrebat de jurnalişti de existenţa respectivei agende, el a spus, potrivit Antena 3: "Uitaţi că mai am încă una, dacă vreţi v-o dau, ca să o analizaţi, ca să vedeţi cât de secretă e". La întrebarea dacă avea cine să îl protejeze, "la nevoie", el a răspuns: "Dumnezeu". Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan, în seara în care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal în care acesta avea notat că fosta sa avocată trebuia să facă pentru a-l proteja un sistem relaţional format din procurori, judecători şi angajaţi SRI, dar şi detalii din viaţa procurorului de caz, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele citate au arătat că, având cunoştinţă că este vizat într-un dosar DIICOT, în luna iulie 2017 Lucan ar fi notat în jurnal că fosta sa avocată trebuie să facă un cerc protector în jurul său şi să realizeze un sistem relaţional cu oameni din sistemul judiciar, respectiv procurori, judecători, poliţie şi SRI. De asemenea, arată sursele citate, din jurnal ar reieşi că asupra procurorului de caz ar fi fost făcut un adevărat studiu, fiind notate în jurnal chiar şi unele mici detalii din viaţa sa privată. În jurnal, mai spun sursele judiciare, medicul Mihai Lucan ar fi avut scrise şi mai multe maxime, iar printre cele preferate de el ar fi: "vrei să prinzi peşte, fă-te cârlig" sau "cine ridică sabia asupra mea, îi va cădea mâna". Sursele menţionate au indicat că în jurnal ar apărea şi numele procurorului-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, pe care medicul ar fi fost supărat pentru că nu ar fi putut interveni pe lângă acesta. Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucureşti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a medicului Mihai Lucan, acesta fiind pus sub control judiciar într-un dosar în care este cercetat pentru delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei. Mihai Lucan este suspectat că ar fi transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparţinea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.