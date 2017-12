SPORT: FC Botoşani se întăreşte de la FCSB!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După Cătălin Golofca şi Olimpiu Moruţan, fotbalişti care au contracte cu FCSB în următorii ani dar vor juca cel puţin până în vară la FC Botoşani, roş-albaştrii au mai trimis sub comanda lui Costel Enache încă un fotbalist. Este vorba de mijlocaşul Vlad Achim, care va fi împurmutat la gruparea botoşăneană până la finalul sezonului.

Anunţul a fost făcut chiar de patronul FCSB, Gigi Becali, care a spus că pe lângă Achim, va mai renunţa la alţi trei jucători.

„Achim va fi împrumutat la Botoşani până la finalul sezonului, în timp ce Pleaşcă, Daniel Benzar şi un alt fotbalist vor merge tot împrumut dar la Voluntari. Noi vom aduce la echipă doi sau trei jucători în pauza asta”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Înaintea Crăciunului, FCSB şi-a asigurat serviciile lui Olimpiu Moruţan. Conform înţelegerii existente însă întrecele două cluburi, fotbalistul care a semnat cu roş-albaştrii un contract valabil pe o merioadă de cinci ani, va juca până la finalul sezonului la Botoşani. De asemenea, Cătălin Golofca, jucător care fusese transferat în vară la formaţia pregătită de Nicolae Dică, a revenit sub comanda lui Costel Enache sub formă de împrumut. Golofca, este în continuare sub contract cu echipa lui Gigi Becali până în 2021 şi în cazul în care FCSB va dori în această perioadă să-l repatreize va putea face acest lucru, condiţia fiind ca să accepte şi Golofca.

După 22 de etape scurse din acest sezon competiţional, FC Botoşani se află pe locul 5 cu 35 de puncte în timp ce FCSB este pe locul 2 cu 47 de puncte, la două puncte de liderul CFR Cluj.