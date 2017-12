SPORT: Moruţan, cinci ani la FCSB şi contract de 10.000 de euro!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Decarul lui FC Botoşani, Olimpiu Moruţan, a semnat cu FCSB, devenind primul transfer oficial al roş-albaştrilor din această iarnă.

Fotbalistul pregătit de Costel Enache a semnat pe cinci ani cu roş-albaştri însă până în vară va rămâne la actualul său club, urmând a sealătura echipei lui Nicolae Dică abia din sezonul viitor.

FCSB a fost foarte aproape de a-l pierde pe Moruţan, fotbalistul refuzând în ultimul moment o ofertă tentantă de la Şahtior.

Mijlocaşul de 18 ani a declarat că vine cu inima deschisă la FCSB şi speră că va reuşi să contribuie la performanţele echipei.

„Sunt foarte pregătit. Ne-am înţeles din toate punctele de vedere. Ca orice copil, am vorbit cu părinţii. Am luat această decizie împreună. Aşa am simţit, că trebuie să semnez cu Steaua. Contractul este pe cinci ani. Aşa s-a vorbit, să rămân la FC Botoşani până în vară. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ, vreau să-mi fac treaba la Botoşani şi sper să intrăm în play-off. Încă am vorbit cu domnul Dică, am discutat doar cu domnul Argăseală şi cu domnul Becali. Domnul Becali mi-a lăsat o impresie foarte bună, mi-a dat nişte sfaturi foarte bune, mi-a zis că are mare încredere în mine. În primul rând, vreau să fiu la Steaua şi apoi o să văd ce se întâmplă. Trebuie să joc foarte bine la Steaua şi apoi vom vedea, nu se ştie niciodată. Am văzut că sunt foarte mulţi tineri la Steaua, o să mă ajute şi pe mine, că suntem prieteni şi sper să facem treabă bună”, a declarat Olimpiu Moruţan.

La FCSB, Olimpiu Moruţan va avea 10.000 de euro pe lună.