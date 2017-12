LOCAL: Şedinţă de îndată la cererea consilierilor PSD

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cum impozitele şi taxele locale pe anul 2018 nu au fost votate, consilierii PSD au anunţat că vor convoca o şedinţă de îndată, începând cu ora 12,30. Asta deoarece până la acea oră Ady Petruşcă va ajunge la şedinţă şi aşa vor avea 12 voturi necesare pentru a vota proiectul în varianta social democrată, respectiv o majorare de 5%.

"Chiar nu vrem să înţelegem un lucru. S-a redus impozitul pe venit de la 16 la 10% şi am pierdut 16 milioane lei, bani care trebuiau să intre în oraş. Poate nu am asigurat anul acesta servicii care să vă fi încântat, dar nici în ultimii ani nu au fost servicii de calitate. E simplu de a ne juca cu vorbele. Tragem de timp, să mai vină cineva de pe drum, chiar dacă îi ia carnetul, faceţi o şedinţă de îndată şi mă uit la dumneavoastră domnilor consilieri de la PSD sunt convins că frica de a nu fi daţi afară din partid. Nu pierdeţi locul din CL, dacă votaţi în mod conştient. Nu puteţi să staţi în două minţi iscusite la PSD care spun să-şi rupă acela (primarul – n.red.) gâtul. Pentru 170 de voturi (diferenţa dintre PSD şi PNL la alegerile locale din 2016 – n.red.) aţi jucat oraşul acesta timp de un an şi jumătate cum aţi vrut, dar acum vă e frică deoarece partidul e în toţi şi toate", le-a reproşat Cătălin Flutur, consilierilor PSD.