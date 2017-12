NAŢIONAL: Percheziţii la Registrul Auto şi la Serviciul Paşapoarte din Mureş

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Percheziții ale Direcției Generale Anticorupție la Registrul Auto Mureș, dar și la Serviciul Pașapoarte. Ofițerii DGA susțin că funcționarii luau bani pentru înmatricularea unor mașini neomologate. Perchezițiile se desfășoară la sediul Registrului Auto Mureș, la serviciul Pașapoarte județean, la domiciliile suspecților, dar și la casele beneficiarilor. Potrivit anchetatorilor DGA este vizat Atilla Silaghi, un bărbat care intermerdia obținerea de acte de înmatriculare pentru mașini neomologate, cumpărate din străinătate. Operațiunea se pare că era sprijinită de patru angajați ai instituției. Aceștia îi ajutau pe doritori să sară peste rând, dar și să înscrie în circulație autoturisme cu probleme tehnice. Intermediarul percepea 200 de euro pentru fiecare maşina înscrisă. Tot el se ocupă de intermedieri la serviciul pasapaoarte. În schimbul a 100 de euro îi ajută pe cei interesați să obțină, peste rând, un document de călătorie in străinătate. Aici ar fi avut un singur colaborator, agent angajat la Serviciul Pașapoarte. De la sediul central al RAR din Capitală au fost ridicate înscrisuri legate de modul în care se făceau programările online, dat fiind că acolo se adună toate datele din județe. Patru angajați ai RAR Mureș făceau înmatriculări ”peste rând” pentru suma de 200 de euro per mașină. Exista un intermediar care se ocupa și de obținerea de pașapoarte ”în regim de urgență”, tot fără programare, în schimbul sumei de 100 de euro., informează jurnalistul TVR, Marius Popescu. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Mureș și alte 7 servicii județene, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, efectuează, astăzi dimineață, 68 percheziții la instituții publice și domiciliile unor persoane fizice de pe raza judeţului Mureş, Bistriţa - Năsăud şi municipiul București, se arată într-un comunicat al DGA. Perchezițiile au loc într-un dosar penal privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție cu implicarea unor funcționari publici și a altor persoane. Astfel, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul acestui an, un cetățean din Mureș a pretins și primit în mod repetat sume de bani de la diferite persoane în scopul facilitării omologării individuale şi emiterii cărții de identitate a vehiculelor în regim de urgență, fără programare, pentru autovehicule rulate de provenință străină, aflate la prima înmatriculare în România. Activitatea infracțională a fost realizată cu sprijinul unor funcționari din cadrul RAR Mureș. Totodată, cetățeanul a beneficiat de sprijin din partea unui agent de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple Mureş. Acesta, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a eliberat unor persoane din anturajul său documente de identitate, în schimbul unor foloase materiale, fără programare, în regim de urgenţă şi fără a achitarea taxelor aferente eliberării în regim de urgenţă. ”La activitățile de astăzi participă ofițeri de poliție judiciară ai D.G.A. din 8 servicii județene (Mureş, Alba, Braşov, Bistriţa Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Sălaj) și Structura Centrală. Totodată, se beneficiază de sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Mureș.Suportul tehnic este asigurat de polițiști din cadrul IGPR - DOS”, se arată în același comunicat.