SPORT: Cornel Şfaiţer: De departe 2017 este cel mai bun an din istorie!

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a spus că de departe 2017 a fost cel mai bun an din istoria fotbalului botoşănean şi a afirmat că dacă echipa ar fi avut puţină şansă şi-ar fi asigurat locul de play-off încă de pe acum, fără să mai fie nevoită să trăiască emoţiile ultimelor patru jocuri din acest sezon regular.

„În opinia mea a fost cel mai bun an din istoria fotbalului botoşănean. Din etapa a doua am fost pe loc de play-off! Multe etape am fost pe primul loc şi chiar pe piodium şi din etapa a XV-a până în etapa a XXI-a am fost pe locul 4! De aceea spun că prin rezultatele obţinute şi jocul prestat am demonstrat că locul pe care terminăm anul este unul pe deplin meritat. Cu un pic de şansă, eram deja calificaţi în play-off şi nu am mai fi avut emoţii pentru ultimele patru meciuri. Chiar şi aşa, suntem la mâna noastră şi depindem doar de noi”, a declarat Cornel Şfaiţer.