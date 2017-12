LOCAL: Activitatea Urban Serv, motiv de dispute în CL

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Consilierii municipali au discutat ieri în contradictoriu despre activitatea Urban Serv.

”Eu am o întrebare pentru colegii dumneavoastră din PSD de la Urban Serv. Sau două. De ce se mărește taxa de salubrizare cu 35%? De ce? Poate informați cetățenii la sfârșit de an, cum li se va băga mâna în buzunar mărindu-li-se taxa de salubrizare cu 35%. Și altă întrebare, când se vor colecta selectiv deșeurile la Botoșani? Poate acum la sfârșit de an le spuneți și cetățenilor din municipiul Botoșani când vor avea rampe de gunoi curate, ca să ajungem și noi în lumea civilizată”, a spus consilierul liberal Cătălina Lupaşcu.

Supărarea consilierului liberal pleacă şi de la faptul că şefii Urban Serv încă nu au realizat strategia solicitată în Consiliul Municipal de câţiva ani.

”Noul Consiliu de Administraţie al Urban Serv în care dumneavoastră ați votat membrii PSD care au obținut punctajul cel mai mic la evaluare au tăcut. Tac și acum. Și vor mări, cu votul dumneavoastră, evident, cu votul meu sub nici o formă, taxa de salubrizare cu 35%. Vă rog să le spuneți cetățenilor cum le veți băga mâna în buzunar fără a se colecta selectiv deșeurile”, a mai spus Cătălina Lupaşcu.

Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului, cel care coordonează activitatea de salubrizare de la nivelul Executivului, i-a reamintit Cătălinei Lupaşcu faptul că, aşa după cum a anunţat primarul Cătălin Flutur, tarifele la salubrizare vor fi majorate din cauză că sunt aceleaşi din 2013.

Viceprimarul a avut explicaţii şi pentru colectarea selectivă a deşeurilor, măsură care se lasă aşteptată în municipiul Botoşani.

„Botoșaniul nu face parte sută la sută din masterplan până în 2019. În municipiul Botoșani avem un contract de delegare cu societatea care a câștigat zona IV, dar sunt tot felul de discuții despre condițiile acestui contract de delegare și acum colectarea selectivă se face conform prevederilor în vigoare din contractul cu Urban Serv”, a mai spus Cosmin Andrei.