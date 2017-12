LOCAL: Sute de misiuni pentru pompierii de la Darabani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Echipajul de pompieri care deservește Punctul de Lucru Darabani a avut sute de intervenții, în primul an de funcționare. Personalul din compunerea acestuia a executat 286 de misiuni de protecţie a vieţii, mediului şi valorilor materiale. Astfel, s-a acționat pentru stingerea a 55 de incendii, salvarea unor animale din medii ostile vieții, asigurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență pe timpul desfășurării unor evenimente cu public numeros, prevenirea incendiilor în cazul producerii unor accidente rutiere și în alte situații de urgență (deblocare uși, transport persoane supraponderale, asanare fântâni, degajări persoane). Totodată, au fost executate 213 activităţi de recunoaştere în teren. Pe timpul intervenţiilor au fost salvate nouă persoane și bunuri materiale în valoare de circa 5 milioane de lei. În urma incendiilor, două persoane și-au pierdut viața și s-au înregistrat pagube materiale în valoare de aproape 600.000 lei. Cele mai multe evenimente cu foc s-au produs din cauza coșurilor de fum defecte, necurățate sau neizolate față de materialele combustibile. 39 dintre incendii au fost stinse în colaborare cu pompierii voluntari. Operaționalizat anul trecut, pe 19 decembrie, Punctul de lucru Darabani execută misiuni specifice de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe raza administrativ teritorială a oraşului Darabani şi a comunelor Păltiniş, Rădăuţi Prut, Viişoara, Conceşti, Hudeşti, Suharău, Havârna şi Mileanca, cu cele 28 de sate aparţinătoare, numărul total de locuitori care vor beneficia de serviciile noii structuri fiind de aproape 41.000. „Personalul din compunerea acestuia este asigurat prin redistribuirea de la celelalte subunităţi. Înființarea Punctului de lucru Darabani, care funcţionează în subordinea Detaşamentului de Pompieri Dorohoi, și-a atins scop principal, respectiv creşterea mobilităţii echipajelor de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de tipurile de risc specifice zonei de nord a judeţului”, a spus astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, colonelul Cristian Amarandei, şeful ISU Botoşani. Punctul de lucru Darabani are în compunere o autospecială cu apă şi spumă cu modul de descarcerare şi motopompă transportabilă şi o ambarcaţiune cu motor. „Timpul este cel mai mare duşman al nostru, dar în urma înfiinţării acestei structuri, timpul de răspuns s-a redus între 25 şi 35 de minute în cadrul raionului”, a adăugat colonelul Amarandei. În mai puțin de un an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a deschis un nou punct de lucru, la Flămânzi. De pe 1 octombrie, când a fost operaționalizat, echipajul care îl deservește a avut 16 misiuni, din care 10 pentru stingerea unor incendii.