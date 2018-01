INTERNAŢIONAL: Statele Unite, lovite de epoca de gheaţă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Zeci de milioane de americani de pe coasta de est se pregătesc pentru ger de crapă pietrele. Ciclonul-bombă, cum îl numesc meterologii, este un de adevărat pericol. Aduce temperaturi de până la minus 45 de grade Celsius şi deja a ucis 12 oameni până acum. Aerul polar a schimbat clima din însoritul stat Florida pentru prima dată în trei decenii: a nins în zone unde acum ar fi trebuit să fie 27 de grade. „E frig! E extrem de frig...Ninge de ore bune aici, în Cape May...Meteorologii spun că vântul atinge 48 km/h, dar vă spun sincer că aici, pe plajă, se simte mult mai intens”, spune Tony Dokoupil, reporter CBS. Din Maine până în Florida, toată coasta de est a Statelor Unite este sub un val de aer polar. Furtuna a adus un strat gros de zăpadă, ger pătrunzător şi vânt care bate cu 100 de kilometri pe oră. Zeci de mii de locuinţe au rămas fără electricitate şi mii de curse aeriene au fost anulate. Pe aeroportul „La Guardia”, New York, 90% dintre avioane nu mai zboară, iar sălile de aşteptare sunt arhipline. Nici pe şosele nu este mai bine. Circulaţia a devenit imposibilă. Furtuna este rezultatul unui fenomen pe care specialiştii îl numesc ciclonul-bombă, ce duce la scăderea rapidă a temperaturilor. Gerul a îngheţat totul - de la cascada Niagara, până la fântânile arteziene din New York şi Philadelphia. „Avem de-a face cu ciclon-bombă, ceea ce înseamnă că vom avea viteze extrem de mari ale vântului”, spune Kathryn Garcia, oficial Primăria New York. Ciclonul-bombă a adus ninsori şi în sudul Americii, în oraşe din Florida unde localnicii nu au mai văzut zăpadă de 30 de ani. Vremea rece a dus şi la apariţia unor situaţii extreme - a fost mai frig în Florida decât în Alaska, stat considerat polul frigului din America. New yorkezii nu vor uita cu siguranţă începutul lui 2018: tremură la minus 28 de grade Celsius. „Gerul te înţeapă la faţă. De obicei nu ies aşa din casă, ci îmbrăcat ca un ninja, mi se mai văd doar ochii”, spune un bărbat.