NAŢIONAL: Iarna începe în februarie

Iarna întârzie să își facă apariția, iar ninsorile puternice și furtunile anunțate pentru mijlocul lunii ianuarie vor veni în cursul lunii februarie. Ultima perioadă din decembrie, cât și prima parte a lunii ianuarie au fost caracterizate de o vreme de... primăvară. Temperaturi chiar și de 15 grade Celsius la malul mării și de până la 13-14 grade Celsius în București. Cu toate acestea, meteorologii anunță că iarna își va intra în drepturi, însă abia în cursul lunii februarie. "Prima decadă a acestei luni aduce un regim de temperaturi plăcut, ore cu soare, dar să fim atenţi dimineaţa şi noaptea la ceaţă pentru că aduce vizibilitate scăzută. Sunt avertizări de ceaţă, vizibilitate sub 200 de metri. Să fim atenţi în trafic dimineaţa", a declarat Elena Mateescu, director ANM. Cum va fi vremea în ianuarie, februarie și martie Luna ianuarie se va menţine caldă pentru jumătatea sudică a ţării. Cu toate acestea, potrivit meteorologilor, nu putem exclude episoadele de vreme severă, fiind posibile perioade foarte călduroase care să alterneze cu răciri bruşte. "A doua lună din iarnă, ianuarie, va fi vreme mai caldă decât în mod obişnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi vestul Banatului. În restul ţării, temperaturile vor fi apropiate de norme. Vorbim de o temperatură medie de -2,1 grade. Nu înseamnă că nu putem vorbi de excluderea vremii severe. Anul 2018 cum spune Centrul European poate fi un an al extremelor meteorologice, alternante de perioade foarte călduroase cu valori ridicate pentru data din calendar, apoi răciri bruşte. Aici am discutat de diferenţe termice mai mari de 15 grade de la o zi la alta", a explicat meteorologul Elena Mateescu. Luna februarie este caracterizată ca fiind "una autentică de iarnă". "Sunt schimbări, normale din punct de vedere termic. Păstrează tendinţa în precipitaţii. Cantităţi peste norme şi cantităţi apropiate de norme în Dobrogea, Moldova. Luna februarie este una autentică de iarnă. Alternanţa va fi un element caracteristic pentru că au fost diferenţe mari, sunt diferenţe care ne indică faptul că extremele meteo în contextul încălzirii s-au accentuat şi din ce în ce mai tare. Vorbim de aceste diferenţe din punct de vedere al valorilor extreme de temperatură", a precizat directorul ANM. În ceea ce priveşte luna martie, aceasta va fi săracă în precipitaţii. "Martie, o lună săracă în precipitaţii, dar media e uşor mai ridicată decât februarie, pentru că vorbim de cantităţi de peste 34 litri pe metrul pătrat, comparativ cu februarie", spune meteorologul.