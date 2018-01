SPORT: Duel românesc în semifinalele de la Shenzhen

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Simona Halep şi Irina Begu fac legea la Shenzhen! Cele două s-au calificat în semifinale şi se vor lupta mâine în meci direct pentru finală (ora 08:00, în direct pe Digi Sport 1). În aceeaşi zi, Halep şi Begu vor fi şi coechipiere la Shenzhen. Perechea română este favorită să joace finala de dublu. Simona Halep o domină autoritar pe Irina Begu. Cea mai buna jucătoare din lume are 5-0 în confruntările de până acum. Înainte de a fi prietene, cele mai în formă jucătoare române din circuit au avut si momente mai tensionate. Unul dintre ele a avut loc în mai 2016, în sferturile de la Madrid. După 6-3, în primul set, Halep a pierdut la "0" actul secund. A fost un "cadou de Paşte", a declarat după meci Simona, deranjată atunci de oamenii din staff-ul adversarei. "Atunci să fie un cadou primit, ce pot să zic. Poate şi echipa ei a fost într-un fel, dar nu aş vrea să intrăm într-un scandal", a spus la momentul respectiv Irina. Ulterior, Simona a explicat că a fost foarte nervoasă la acel meci, dar asta pentru că ea nu a reuşit să se concentreze 100% la ce are de făcut. "După primul game din setul doi m-am enervat şi n-am putut să mai conrolez. În setul trei m-am resetat şi am început din nou să joc tenis", a spus Halep. De atunci, cele două s-au mai întâlnit, tot în 2016, în primul tur la Wuhan, când Begu a abandonat din cauza unei accidentări la spate. Între timp, însă, Halep şi Begu s-au împăcat, dar nu au de gând să-şi facă vreun cadou. Faptul că ele sunt prietene în acest moment a fost relevat şi de faptul că Irina şi Simona au mers împreună la petrecerea de Crăciun.