NAŢIONAL: Alegeri în Consiliul Superior al Magistraturii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii va fi aleasă astăzi. Preşedintele Klaus Iohannis participă la şedinţa în care va fi discutat şi raportul de activitate al instituției pe anul 2017. Aceasta este prima apariţie publică a şefului statului din acest an. ”În România, Justiția este independentă și trebuie să rămână așa. Eu, președintele, voi face tot ce îmi stă în putință, constituțional, să vă ajut. Veți avea în mine un partener și un susținător constant, pe care vă puteți baza. CSM garantează independența justiției în România”, a mai spus Klaus Iohannis în ședința CSM. Declarații ale președintelui în ședința CSM: - Eu regret că s-a ajuns în România în această situație, în care legile justiției se discută în proceduri neclare, ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume și ajunse toate să fie contestate la Curtea Constituțională. Mai multe nu voi spune despre aceste legi, aștept pronunțarea Curții. - Aștept ca legile să ajungă la promulgare și atunci mă voi exprima pe marginea lor. Am și acuma speranța că aceste legi vor fi îmbunătățite. Am speranța că la CCR, judecătorii se vor apleca cu multă obioectivtate asupra celor contestate și dacă anumite chestiuni vor fi obiectate am încrederea că și Parlamentul va putea adapta articolele. - Că avem câteva persoane judecate sau urmărite penale în conducerea statutului nu e de mirare. Dar o spun încă o dată: Astfel de persoane nu au ce căuta în conducerea statului. Dintr-un interes personal ei vor fi tot timpul tentați să pună sub semnul întrebării judecătorii, procurorii, dăunând încrederii cetățeanului în stat și în sistemul de justiție. - Magistrații au dat avize negative, au avertizat asupra modificărilor la (n.r. - legile justiției), dar, cu toate aceste acestea, acea supercomisie parlamentară a mers mai departe. Această procedură parlamentară nu am mai avut-o niciodată: cu discuții netransparente, cu lucrat noaptea, cu pus pumnul în gură opoziției. - Sunt foarte mulțumit cum a știut CSM să acționeze și să se implice în 2017, dar și înainte, pentru a garanta independența justiției în România. Am încredere că veți merge tot așa și în continuare. - Formal și constituțional voi conduce această ședință, dar o să particip doar la prima parte, prezentarea raportului, după aceea o să vă las să alegeți în liniște conducerea CSM. La ședință participă și ministrul Justiției, Tudorel Toader, dar și procurorul general al României, Augustin Lazăr. Pentru funcţia de preşedinte va candida judecătoarea Simona Camelia Marcu, iar pentru cea de vicepreşedinte, procurorul Codruţ Olaru, potrivit Agerpres. Pe ordinea de zi a şedinţei plenului CSM se află şi prezentarea raportului de activitate al instituţiei pe anul 2017, în mandatul judecătorului Mariana Ghena - preşedinte şi al procurorului Cristian Ban - vicepreşedinte. ”Este o zi importantă, un moment de maximă responsabilitate pentru membrii CSM, atât pentru cei care vor vota, cât şi pentru cei care vor candida, şi eu am convingerea că ne-am gândit cu toţii că obiectivul cel mai important este apărarea independenţei magistraturii într-un context destul de complicat”, a afirmat Lazăr, la sosirea la CSM. Întrebat cum vede incertitudinea din Legislativ pe tema modificării legislaţiei penale, şeful Ministerului Public a replicat: ’’Nu discutăm despre Parlament’’.