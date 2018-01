NAŢIONAL: Codruţ Olaru a fost ales vicepreşedinte al CSM

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Codruţ Olaru, membru CSM din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost singurul candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului. Codruţ Olaru s-a născut la 6 august 1973. Este licenţiat în drept al Universităţii ’’Al.I. Cuza’’ din Iaşi (1991-1995), obţinând diploma de masterat la aceeaşi universitate (iulie 2005). Este absolvent al Colegiului Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare ’’Carol I’’ (iulie 2007), precum şi al Institutului Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe (decembrie 2010). A obţinut titlul de doctor în drept, în decembrie 2013, la Universitatea ’’Al.I. Cuza’’ Iaşi - Facultatea de Drept, potrivit CV-ului postat pe site-ul www.universuljuridic.ro. Codruţ Olaru şi-a început activitatea ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău (17 nov. 1995 - 29 nov. 1999). A fost apoi prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău (29 nov. 1999 - 28 ian. 2000), procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău (28 ian. 2000 - 1 nov. 2002), procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bacău (1 nov. 2002 - 30 nov. 2004), procuror şef al Serviciului Teritorial Bacău, DIICOT (17 ian. 2005 - 11 ian. 2007). A fost procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (11 ian. 2007 - 15 mai 2013), apoi adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (16 mai 2013- 16 mai 2016). La 1 decembrie 2014 i-a fost acordat gradul de general de brigadă - cu o stea; general de brigadă magistrat (17 mai 2016). Codruţ Olaru este membru în Consiliul Superior al Magistraturii constituit ca urmare a alegerilor organizate în 2016. La 27 decembrie 2016 Senatul a validat, în şedinţa plenului, lista magistraţilor aleşi ca membri ai CSM. A participat, în perioada 2007-2014, la numeroase seminarii şi conferinţe interne şi internaţionale în materia combaterii criminalităţii organizate şi a terorismului. Este absolvent al cursului ’’Managementul cazurilor importante’’, organizat de US Departament of Justice (iunie 2005), precum şi al trainingului ’’Combaterea fraudelor cu cărţi de credit’’, organizat de către Media Institute, Eindhoven, Olanda (nov. 2004). Are o serie de articole publicate în reviste de specialitate, pe diverse teme precum terorismul şi criminalitatea organizată. Este, de asemenea, autor al mai multor cărţi de specialitate.