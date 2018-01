LOCAL: Locuri de muncă disponibile în judeţ

« Alte stiri din categoria Ultima ora

SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE LA DATA DE 08.01.2018 in BOTOSANI DENUMIREA POSTULUI COD COR NR. LOC UNITATEA OBSERVATII DIRECTOR 111207 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 3 ani; STUDII: sup. in dom. stiintelor ingineresti; masterat sau postuniv. in dom. administratiei publice, management ori in spec. studiilor necesare exercit. functiei publice; SALARIU: 8555 lei; CONCURS: 22;25.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 12.01.2018 VALABILITATE oferta: 12.01.2018 DIRECTOR 111207 1 UAMS SAVENI Str. Avram Iancu nr. 2 Tel: 0231/541700 VECHIME: min. 5 ani; STUDII: superioare; masterat sau postuniv. in dom. administratiei publice, management ori in spec. studiilor necesare exercit. functiei contractuale; CONCURS: 10;12.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 10.01.2018 INGINER TRICOTAJE, CONFECTII 214103 2 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII:superioare+cunost. op. sistem Lectra DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.01.2018 INGINER MECANIC 214401 1 SC AGREMIN TRANS SRL Corni; Tel: 0746165616; 0231/517916 STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 INGINER IND. ALIMENTARA 214514 1 SC MOARA LU’ TOFAN SRL Todireni; Tel:0762221402 STUDII: superioare specialitatea tehnologia produselor alimentare; lb. engleza + rusa; cunostinte MS Office+ permis conducere SALARIU: 4162 LEI DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 10.01.2018 PROFESOR 233001 4 LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI UNGURENI Tel: 0231/543122 Industria textila DSP;ind. Alimentara DSP; educatie plastica si religie ortodoxa DURATA incadrarii: determinata : 7 luni VALABILITATE oferta: 10.01.2018 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA(principal) 242201 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 5 ani; STUDII: superioare SALARIU: 4212 lei;CONCURS: 22;25.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 12.01.2018 VALABILITATE oferta: 12.01.2018 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA(principal) 242201 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 5 ani; STUDII: sup. in dom. stiintelor ingineresti ;SALARIU: 4011 lei; CONCURS: 29;31.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 19.01.2018 VALABILITATE oferta: 19.01.2018 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA(superior) 242201 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 9 ani; STUDII: sup. in dom. stiintelor ingineresti-ing. civila sau arhitectura (spec. constr. civile,industriale si agricole; cai ferate, drumuri si poduri); ing. instal. pt. constructii SALARIU: 5173 lei; CONCURS: 29;31.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 19.01.2018 VALABILITATE oferta: 19.01.2018 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA(superior) 242201 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 9 ani; STUDII: sup. in dom. stiintelor ingineresti-ing. civila (spec. cai ferate, drumuri si poduri; SALARIU: 5173 lei; CONCURS: 29;31.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 19.01.2018 VALABILITATE oferta: 19.01.2018 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA(debutant) 242201 1 PRIMARIA COMUNEI MIHAI EMINESCU Tel: 0231/512183 STUDII: superioare in dom. adm. publica; stiinte economice sau juridice CONCURS: 30.01.2018; 01.02.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 18.01.2018 VALABILITATE oferta: 18.01.2018 INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 242203 1 PRIMARIA BOTOSANI Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: 1an; STUDII: superioare juridice sau administrative; SALARIU: 3305 lei CONCURS: 17;19.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 09.01.2018 VALABILITATE oferta: 09.01.2018 INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 242203 1 PRIMARIA DANGENI Tel: 0231/571085 STUDII: superioare SALARIU: 2250 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 10.01.2018 INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 242203 1 PRIMARIA DANGENI Tel: 0231/571085 STUDII: superioare SALARIU: 2250 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 12.01.2018 ADMINISTRATOR PUBLIC 242208 1 PRIMARIA DANGENI Tel: 0231/571085 VECHIME: 1 an; STUDII: superioare economice sau juridice;SALARIU: 5000 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 10.01.2018 ECONOMIST 263106 1 UAMS SAVENI Str. Avram Iancu nr. 2 Tel: 0231/541700 VECHIME: an; STUDII: superioare; CONCURS: 23.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.01.2018 TEHNICIAN ELECTRONICA 311402 2 SC ALARM SERVICE D&D SRL Str. Victoriei nr. 10 Tel: 0231/511552 E-mail: alarm.service@yahoo.com STUDII: medii+cunostinte PC Abs. 2017 sau pers. peste 45 ani DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 TEHNICIAN ELECTRONICA 311402 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL; C. Nationala Nr. 58 D Tel. 0744287490 E-mail :office@videoled.ro STUDII: liceu + permis categ. B VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata :8 ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 ASISTENT MEDICAL 325901 1 UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA Tel:0231/573108 STUDII: postliceale;VECHIME: min. 5 ani CONCURS: 22.01.2018; DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi Data limita depunere dosare: 11.01.2018 VALABILITATE oferta: 11.01.2018 RECEPTIONER CONTRACTARI-ACHIZITII 333102 1 SC FIVE CONTINENTS GROUP SRL; Rachiti Tel: 0231/544217 STUDII: medii; SALARIU: 950 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 4 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 LANSATOR PRODUSE 432203 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 12 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 AGENT POSTAL 441201 1 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA; Bucuresti Tel: 0232/242942 Pt. Stancesti; STUDII: invatamant obligatoriu DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 10.01.2018 BUCATAR 512001 2 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 BARMAN 513201 3 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 BARMAN 513201 1 SC WELCOME ROYAL SRL Str. Viilor 3A Tel: 0744111008 SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 20.02.2018 BARMAN 513201 1 SC DORI ROXARO SRL Dangeni; Tel: 0741299778 STUDII: profesionale; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 GOSPODAR 515201 1 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 30 ; Str. Tiberiu Crudu nr. 7 Tel: 0749670421 STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 VANZATOR 522101 1 SC MOLEARIS GERTIX SRL Botosani; P-ta Centrala( gogoserie hala de carne)Tel: 0726579889 STUDII: min. 10 clase DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.02.2018 VANZATOR 522101 1 SC HUSMAN MONOPRIX SRL Al. Grivita nr. 2 Tel: 0749464214 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 LUCRATOR COMERCIAL 522303 2 SC PRAKTIKER ROMANIA SRL C. Nationala nr. 24 F Tel. 021/2047100 E-mail:RoRecruitment@praktiker.ro STUDII: medii ; VECHIME: 6 luni DURATA incadrarii:nedeterminata:8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.02.2018 AGENT DE SECURITATE 541401 4 SC ALARM SERVICE D&D SRL Str. Victoriei nr. 10 Tel: 0231/511552 E-mail: alarm.service@yahoo.com Persoane cu handicap DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 30.01.2018 MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 621004 1 DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT Str. Codrului nr. 16 Tel. 0331/710613 STUDII: medii SALARIU: 2500 lei; CONCURS: 18.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi DATA limita depunere dosare: 10.01.2018 Valabilitate oferta: 10.01.2018 TAIETOR SILVIC 621012 1 DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT Str. Codrului nr. 16 Tel. 0331/710613 STUDII: medii SALARIU: 2500 lei; CONCURS: 18.01.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi DATA limita depunere dosare: 10.01.2018 Valabilitate oferta: 10.01.2018 ZIDAR 711205 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 FIERAR BETONIST 711402 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 DULGHER 711501 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 FAIANTAR 712201 5 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON 712406 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 INSTALATOR SANITAR 712612 3 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 712701 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 ZUGRAV 713102 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 SUDOR CU ARC ELECTRIC 721206 4 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 SUDOR 721208 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 LACATUS MECANIC 721410 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 LACATUS-MONTATOR 721411 4 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 CONSTRUCTOR MONTATOR STRUCTURI METALICE 721421 3 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 MECANIC UTILAJ 723302 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 SALARIU: 2500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 03.04.2018 ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIP. ELECTRICE 741215 1 SC EMANUEL COM SRL SRL; Rachiti Tel: 0231/544217 STUDII: calificare; SALARIU: 3400 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 ELECTRICIAN 741307 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 AUTOMATIST 742201 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: medii/ superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 ELECTRONIST 742207 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL; C. Nationala Nr. 58 D Tel. 0744287490 E-mail :office@videoled.ro STUDII: liceu + permis categ. B VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata :8 ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 751102 4 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma, jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 LENJER, CONFECTIONER LENJERIE DUPA COMANDA 753102 7 SC EUROPANT BT SRL Dorohoi; Str. Col. Vasiliu nr. 70 Tel: 0231/613303 Persoane cu handicap DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 04.03.2018 OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 49 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII: medii/gimnaziale + calificare SALARIU: 1920/1980 + TM VECHIME: minim 6 luni sau absolventi DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018 OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 10 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 30 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com STUDII: calificare in domeniu VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.05.2018 OPERATOR LA VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR DE ABATOR 816002 2 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: scoala profes./liceu DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT 818302 2 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: scoala profes./liceu DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 821908 20 SC GREIF FLEXIBLES ROMANIA SRL; C. Nationala nr. 1F Tel: 0231/515189 Experienta: min. 1 an; TM+transport DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.02.2018 CONFECTIONER asamblor articole textile 821908 5 SC NEW FASHION SRL C. Nationala nr. 30 B Tel: 0231/517857 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 SOFER 832201 1 SC MEDIA GABDEN SERVICE SRL; B-dul M.Eminescu nr. 29 Tel: 0755546715 Permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.01.2018 SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 3 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro VECHIME: 3 ani; permis CE,DE + atestate DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 ÎNGRIJITOR ANIMALE 921201 3 SC CAZAFERM LACTOMOZARELA SRL Iacobeni; Tel: 0741299778 STUDII: profesionale; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 10 SC KENSA INDUSTRI GROUP SRL; Hudum Tel: 0742061203 VECHIME: 3 ani; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 MUNCITOR NEC. LA SPARGEREA SI TAIEREA MAT. DE CONSTRUCTII 931302 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL; C. Nationala Nr. 58 D Tel. 0744287490;0745508714 E-mail :office@videoled.ro STUDII: medii + permis categ. B DURATA incadrarii: nedeterminata :8 ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 MUNCITOR NEC. LA AMB. PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 6 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 MUNCITOR NEC. LA AMBALAREA PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 5 SC FIVE CONTINENTS GROUP SRL; Rachiti Tel: 0231/544217 STUDII: medii; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 MUNCITOR NEC. LA AMBALAREA PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 4 SC EMANUEL COM SRL SRL; Rachiti Tel: 0231/544217 STUDII: medii; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 MUNCITOR NECALIFICAT in ind. Confectiilor 932905 10 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta min. 3 ani Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 28.02.2018 MUNCITOR NECALIFICAT in ind. Confectiilor 932905 16 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.05.2018 LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 932907 10 SC HIDROPLASTO SRL Str. Pacea nr. 24;Tel: 0231/522525 E-mail: office@hidroplasto.ro STUDII: medii/generale;SALARIU:2200lei/net DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.11.2017 MANIPULANT MARFURI 933303 4 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.01.2018 AJUTOR BUCATAR 941101 2 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.01.2018 PAZNIC 962907 2 PRIMARIA DANGENI Tel: 0231/571085 STUDII: gimnaziale; VECHIME: 1 an SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 12.01.2018 SUPRAVEGHETOR NOAPTE 962911 1 LICEUL DEMOSTENE BOTEZ TRUSETI; Tel: 0231/567920 STUDII: medii; VECHIME: 5 ani DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 09.01.2018 TOTAL 332