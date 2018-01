NAŢIONAL: BNR a majorat dobânda de politică monetară

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Banca Naţională a decis astăzi să majoreze dobânda-cheie de la 1,75% pe an, la 2%. Dobânda de politică monetară staţiona la 1,75% din primăvara anului 2015. Este o decizie extrem de importantă a BNR, mai ales că este pentru prima oară în ultimiii zece ani când Banca Naţională decide majorarea dobânzii de politică monetară. Aceasta ori a stagnat, ori scăzut. În ultimii trei ani a fost constantă, la 1.75%. Băncile se împrumută pe termen scurt de la BNR la o dobândă de politică monetară plus o marjă de 1%. Deci o creştere a dobânzii-cheie înseamnă şi o scumpire a împrumuturilor băncilor de la BNR, ceea ce înseamnă că, mai apoi, populaţia se va împrumuta de la bănci. Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 9 ianuarie 2018. De asemenea, BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3% pe an, de la 2,75% pe an. O altă hotărâre vizează păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.