NAÅ¢IONAL: Liderii din PSD se distanÅ£eazÄƒ de Liviu Dragnea

Nemulţumirile din PSD încep să fie recunoscute public, iar taberele social-democrate şi-au folosit toate armele avute la dispoziţie pentru a-şi întări poziţiile în confruntarea care se va da mâine în şedinţa Comitetului executiv. Evaluarea şi restructurarea Guvernului, organizarea unui Congres şi modificarea statutului, toate vor fi dezbătute mâine. Preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu: A fost, probabil, cel mai dificil an de guvernare al unui guvern al PSD. O guvernare care a ţinut toată lumea într-o anumită stare de tensiune. Dacă liderul PSD Dâmboviţa este critic la adresa lui Liviu Dragnea, cel din Gorj nu îl vede ca variantă pentru alegerile prezidenţiale. Preşedintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru: Eu îl văd pe domnul Tăriceanu un posibil contracandidat la actualul preşedinte. Dorinţa este să câştigăm. Din sondaje la noi în partid cel mai bine stă doamna primar general. Ca să-i liniștească pe cei nemulțumiți, apropiaţii lui Liviu Dragnea propun schimbarea regulilor pentru cei cu probleme penale. Mai exact, statutul partidului să fie mai blând cu cei anchetaţi. Aceștia nu ar mai fi obligaţi să se suspende din funcţiile publice sau din cele deţinute în partid. Secretar general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu: Mi-aş dori modificarea unor articole din statut. Un articol nu permite colegilor mei din partid, care sunt anchetaţi, vânaţi şi hărţuiţi, să ocupe funcţii de conducere, ceea ce mi se pare o chestie bizară. Vicepreşedinte PSD, Viorica Dăncilă: La nivel european există prezumţia de nevinovăţie. Am văzut că vrem să implementăm acest lucru şi la nivel naţional şi bineînţeles că nu putem ca în activitatea noastră de partid să menţinem această măsură. Mâine, la București se reunește pentru prima dată în acest an conducerea extinsă a partidului care îi include pe liderii de filiale și pe membrii guvernului.