SPORT: Cătălin Golofca: Sunt fericit că m-am întors acasă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Revenit după scurta aventură la FCSB, atacantul Cătălin golofca a declarat că este mult mai puternic. Golofca spune că a acumulat mai multă experienţă în cele patru luni petrecute la FCSB şi este convins că FC Botoşani poate prinde play-off-ul.

„Mă simt foarte bine, m-am întors acasă, sunt fericit. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la FC Botoşani. Aştept să începem pregătire, să muncesc mult şi să îmi ajut echipa. Nu vreau să vorbesc despre Steaua. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine la Botoşani. Am venit mult mai puternic, am acumulat ceva experienţă acolo. Trebuie să prindem play-off-ul, avem o şansă foarte mare. Sper să am evoluţiile pe care le-am avut în trecut”, a declarat Cătălin Golofca.