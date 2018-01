SPORT: Simona Halep ocupă primul loc în clasamentul WTA cu peste 300 de puncte avans

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Românca Simona Halep ocupă în continuare poziţia de lider în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), dat publicităţii luni, cu peste 300 de puncte avans faţă de următoarea clasată. Halep, care se află pe primul loc în lume din data de 9 octombrie, a câştigat sâmbătă ambele titluri de la Shenzhen (China), la simplu şi dublu, şi are 330 de puncte mai mult decât daneza Caroline Wozniacki, care a urcat pe locul secund, în dauna spaniolei Garbine Muguruza, care ocupă locul al treilea, cu 90 de puncte mai puţin. Simona Halep va fi principala favorită la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta pe 15 ianuarie. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 37, Irina Begu a urcat trei locuri după semifinala de la Shenzhen şi este pe 40, Mihaela Buzărnescu a coborât o poziţie şi este pe 57, Monica Niculescu a pierdut şase locuri, fiind pe 85, în timp ce Ana Bogdan a coborât două poziţii şi este pe 107. La dublu, numărul româncelor din top 100 a ajuns la cinci: Monica Niculescu staţionează pe 23, Irina Begu a urcat şase locuri şi este pe 32, după titlul de la Shenzhen, Raluca Olaru a coborât patru poziţii, Mihaela Buzărnescu a urcat trei locuri graţie semifinalei jucate la Shenzhen, iar Simona Halep a reuşit un salt de 53 de locuri, până pe 93. Clasamentul WTA la simplu 1 (1). Simona Halep 6.425 puncte 2 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.095 3 (2). Garbine Muguruza (Spania) 6.005 4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.785 5 (5). Venus Williams (SUA) 5.567 6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445 7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901 8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385 9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.600 10 (10). Coco Vandeweghe (SUA) 3.258 .............................................................. 37 (37). Sorana Cîrstea 1.480 40 (37). Irina-Camelia Begu 1.303 57 (56). Mihaela Buzărnescu 1.027 85 (79). Monica Niculescu 755 107 (105). Ana Bogdan 619 171 (171). Alexandra Cadanţu 338 183 (184). Irina Bara 311 190 (191). Alexandra Dulgheru 301 226 (227). Jaqueline Cristian 251 234 (235). Patricia Maria Ţig 238 238 (239). Elena-Gabriela Ruse 233 etc. Clasamentul WTA la dublu 1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte 1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130 3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.230 3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.230 5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.885 6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.800 7 (7). Timea Babos (Ungaria) 5.600 8 (8). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.121 9 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.715 10 (9). Shuai Peng (China) 4.710 .................................................. 23 (23). Monica Niculescu 3.077 32 (38). Irina-Camelia Begu 2.135 40 (36). Raluca Olaru 1.880 86 (89). Mihaela Buzărnescu 819 93 (146). Simona Halep 770 etc.