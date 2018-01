SPORT: Sorana Cîrstea a fost învinsă în primul tur al turneului WTA de la Hobart

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, a treia favorită, a fost învinsă de britanica Heather Watson, cu 7-5, 6-3, luni, în runda inaugurală a turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Cîrstea (27 ani, 37 WTA) a cedat în faţa jucătoarei venite din calificări (25 ani, 74 WTA) după o oră şi 32 de minute de joc. Watson a reuşit 6 aşi şi a făcut 5 duble greşeli, în timp ce Cîrstea a avut un singur as şi a comis 6 duble greşeli. Watson are acum 3-1 în meciurile directe, câştigând în 2012, în primul tur la Miami, cu 6-3, 3-6, 7-6 (4), şi în 2013 în primul tur la Auckland, cu 6-3 (abandon Sorana), în timp ce Cîrstea s-a impus în 2014 în primul tur la US Open, cu 6-1, 6-1. Românca va primi pentru evoluţia sa 2.100 dolari şi un punct WTA. Mihaela Buzărnescu (29 ani, 57 WTA) s-a calificat duminică în optimile turneului tasmanian şi o va întâlni pe germanca Anna-Lena Friedsam (23 ani, 507 WTA), iar în primul tur vor fi adversare Irina Begu (27 ani, 40 WTA), a şasea favorită, şi Monica Niculescu (30 ani, 85 WTA), venită din calificări.