SPORT: Vlad Achim: Am venit la Botoşani şi pentru Costel Enache

Mijlocaşul Vlad Achim, împurmutat de FCSB la FC Botoşani până în vara anului 2019, a declarat că a ales să vină la gruparea locală şi pentru tehnicianul Costel Enache cu care a lucrat la Piatra Neamţ în trecut.

„M-am înţeles cu FC Botoşani, am fost mulţumit de condiţii, de tot ce am cerut. Am venit şi pentru Costel Enache, am avut o colaborare bună la Piatra Neamţ, ştiam ce joacă, este o echipă agresivă care e pe stilul meu. Obiectivul este clar: intrarea în play-off. Asta s-a discutat de la început. FC Botoşani a ajuns destul de sus în Cupa României şi cred că este un obiectiv care se poate realiza”, a declarat mijlocaşul Vlad Achim.