INTERNAŢIONAL: Inundaţii în Germania

Nivelul apelor fluviului Rin este în scădere, după ce a atins un maxim în urma ploilor abundente şi a topirii zăpezii în weekend, informează marţi DPA. La Düsseldorf, nivelul fluviului, care atinsese 8.38 metri marţi, la ora 01:00 a.m. (00.00 GMT), a scăzut cu 2 centimetri începând cu ora 06:00 a.m., a informat centrul de control al inundaţiilor de pe Rin de la Mainz. În Köln, unde Rinul a atins cel mai înalt nivel luni după-amiaza, nivelul fluviului a scăzut la 8,72 metri de la ora 5 a.m.. Potrivit centrului, nivelul apelor este aşteptat să scadă până la 8,37 - 8,66 metri până marţi după-amiaza. Potrivit DPA, în contextul îmbunătăţirii condiţiilor meteo, nivelurile apelor sunt aşteptate să scadă în continuare. În prezent, traficul fluvial şi riveran a fost restricţionat în multe zone, deoarece nivelul crescut al apelor făcea călătoriile periculoase, însă aceste restricţii vor fi ridicate pe măsură ce nivelul apei va scădea. În pofida volumului ridicat de apă, măsurile de protecţie eficiente şi buna amenajare a râurilor au făcut ca daunele să nu fie importante, deşi unele drumuri şi pivniţe ale locuinţelor au fost inundate de-a lungul râului Mosela.