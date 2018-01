INTERNAÅ¢IONAL: Vizita medicalÄƒ anualÄƒ a lui Trump nu include examenul psihiatric

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vizita medicală anuală a lui Donald Trump, prevăzută pentru sfârşitul acestei săptămâni, nu include şi un examen psihiatric, a anunţat Casa Albă luni, într-un moment în care unii dintre criticii preşedintelui american pun la îndoială în mod public sănătatea sa mintală şi capacitatea de a-şi exercita funcţia, relatează AFP. ’Nu’, a răspuns laconic Hogan Gidley, purtător de cuvânt al executivului american la bordul Air Force One, fără alte precizări. ’El (Trump) este ager ca fulgerul’, a asigurat acelaşi purtător de cuvânt. Preşedintele american (71 de ani) urmează să efectueze vineri un examen medical la spitalul militar Walter Reed, într-o suburbie a Washingtonului, iar rezultatele acestei vizite vor fi făcute publice, a asigurat Casa Albă. În timpul campaniei, Donald Trump a publicat o scrisoare din partea medicului său, care afirma că el este ’într-o stare de sănătate excelentă’. Este vorba de acelaşi medic, Harold Bornstein, care la sfârşitul anului 2015 publicase o scrisoare de patru paragrafe în care descria în termeni entuziaşti starea de sănătate a magnatului imobiliar. ’Dacă va fi ales, pot spune fără echivoc că Donald Trump va fi cel mai sănătos individ ales vreodată la preşedinţie’, nu a ezitat să scrie el. Iritat că i se pun la îndoială aptitudinile sale mintale într-o carte ce a stârnit o vie polemică ("Fire and Fury: Inside the Trump White House" /Foc şi furie: În interiorul Casei Albe a lui Trump/, semnată de Michael Wolff), Donald Trump s-a lăudat în weekend pe Twitter că este un ’geniu foarte stabil’.