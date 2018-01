LOCAL: Åžofer turmentat scos din trafic de poliÅ£iÅŸti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din localitatea Coşula,a fost surprins, ieri, în timp ce conducea un autoturism, deşi era băut. Bărbatul a fost depistat în trafic de poliţiştii Serviciului Rutier, care l-au tras pe dreapta pe drumul european DE 58, pe raza localităţii Huţani (com. Vlădeni). Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Condus la Serviciul de Medicină Legală Botoşani pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul s-a ales cu un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.