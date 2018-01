Vise şi speranţe financiare pentru noul an

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Comunicat

Din nou au sosit sărbătorile de iarnă, o perioadă plină de emoții și speranțe renăscute, perioada unor noi începuturi. În special, la trecerea dintre ani, închidem pentru o clipă ochii și ne imaginăm viitorul. Probabil că vrem să ștergem din memorie creditul recent la care am luat bani rapid în 24 de ore (rahaa nopeasti 24h). Ne spunem că a fost doar un accident. Vrem să fim mai sănătoși, mai plini de viață, să ne plimbăm mai mult, să facem cadouri mai scumpe. Dar ce am putea remedia pentru a profita din plin de noul an? La o scurtă analiză e posibil să observați ca ați cumpărat lucruri inutile, aveți mai multe datorii și sunteți un pic nefericiți. Dar nu este timpul pierdut, așa că faceți un plan solid pentru a avea un an plin.

Două luni – pauză la cheltuieli. Propuneți-vă măcar pentru primele două luni ale anului să nu faceți cheltuieli. Limitați-vă la strictul necesar pentru întreținere, fără blugi noi și fără tratamente cosmetice exorbitante.

Luați în calcul cheltuielile neprevăzute. Este bine să vă faceți un stoc de bani, eventual într-o pușculiță, pe care să-l alimentați repetat cu sume mici. Păstrați aceste sume pentru urgențe.

Nu vă repeziți la planuri nerealiste. Dimpotrivă, gândiți-vă realist la ce vă puteți permite până la sfârșitul acestui an, fiți optimiști și depuneți eforturi pentru aceste dorințe.

Rezervați o sumă de bani pentru carieră. Niciodată nu este prea târziu să înveți ceva nou și se știe că este nevoie uneori de cheltuieli materiale pentru a evolua profesional. Fie că veți comanda cărți sau DVD-uri educaționale, fie că aveți nevoie de transport până la locația cursurilor, sau mergeți la traininguri sau conferințe peste hotare, toate acestea sunt cheltuieli pe care e bine să le aveți în vedere.

Realizați un buget lunar de cheltuieli. Puneți pe hârtie sumele medii cheltuite pe alimente, întreținere, transport, haine. Însușiți-vă un comportament sănătos în privința cheltuielilor.

Puteți ține o evidență strictă a cheltuielilor. Chiar dacă vă va lua ceva timp, este bine să puneți pe hârtie toate cheltuielile măcar pentru câteva luni. Astfel veți analiza unde se duc cei mai mulți bani și veți lua măsurile cuvenite.

Atrageți un partener în visele voastre. Ideal este să nu fiți singuri în acest plan. Împărtășiți cu partenerul dumneavoastră aceste vise, iar dacă nu este posibil, măcar cu un prieten adevărat. El va fi capabil să vă repună pe calea dreaptă atunci când greșiți. Prietenii vor privi oarecum obiectivi toate eforturile dumneavoastră și va fi cineva acolo pe care te poți baza la nevoie.

Caută metode de suplimentare a veniturilor. Dacă timpul îți permite și ai oportunități, rotunjește-ți veniturile. Rămâi peste program și profită de orele plătite suplimentar. Cere să lucrezi la ture sau accesează un post mai bine plătit în cadrul aceleiași companii. Poți fi reprezentant vânzări sau consultant financiar pentru pensii și asigurări. Poți oferi nenumărate servicii online, în funcție de pregătirea ta.

Dacă toate aceste sfaturi îți par perfecte pentru visele pe termen lung, iar tu ai nevoie de bani acum, imediat, o soluție la îndemână pentru a-ți satisface rapid anumite nevoi materiale este creditul de consum - kulutusluotto. Este recomandat acest tip de credit dacă ai nevoie de ceva îmbunătățiri prin casă sau vrei să-ți achiziționezi o mașină nouă. Oricum ar fi, perioada este propice pentru planuri. Visele și planurile de început de an te vor motiva să le duci la capăt, pentru că totul pare acum mai ușor și oamenii sunt de obicei mai relaxați și optimiști.