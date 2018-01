LOCAL: Accident grav la Cristesti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat a fost preluat de ambulanta de terapie intensiva in aceasta dimineata, dupa ce tractorul in care se afla s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc pe drumul ce leaga localitatile Cristesti de Oraseni, pe o portiune de drum drept, soferul tractorului fiind ranit in urma impactului cu copacul.