NAŢIONAL: Mandat de arestare în lipsă pe numele lui Radu Mazăre

DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele lui Radu Mazăre, în cadrul unui proces în care fostul edil este judecat pentru luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese. În acest proces mai sunt inculpați fostul deputat Eduard Martin și omul de afaceri Gabriel Strutinsky. Termenul în acest proces fusese stabilit inițial pentru 23 ianuarie, însă instanța ar putea decide astăzi dacă judecă mai repede cererea procurorilor. Radu Mazăre ar fi trebuit să se prezinte la Poliție pe 30 decembrie 2017, așa cum cere controlul judiciar. Nu a ajuns, dar l-ar fi sunat pe polițistul de caz să-i spună că e în Madagascar. El a trimis și un email de acolo: "Sunt o ţintă politică a Statului Paralel în România nu am nici o şansa să beneficiez de o justiţie corectă, independenţa, obiectivă şi imparţială. Pentru toate aceste motive am decis să solicit azil politic în Republică Madagascar. Atunci când în România va există o justiţie reală, mă voi întoarce". Potrivit unui document al Departamentului american de stat, statul Madagascar nu oferă azil politic. Surse judiciare susțin totuși că nu este foarte clar unde se află acum Radu Mazăre. Cert e doar că a părăsit legal țara, chiar în prima zi de Crăciun. A zburat spre Paris de la Otopeni. Era plasat sub control judiciar, dar instanța îi ridicase interdicția de a părăsi țara. Până acum, Mazăre s-a prezentat mereu la poliție și s-a întors întotdeauna în țară. Un personaj ieșit din tipare, Radu Mazăre a fost tot timpul în atenția presei. La începutul lui 2015, după o perioadă petrecută-n arest, Mazăre a demisionat din fruntea primăriei Constanța și a anunțat că nu va mai da interviuri, deoarece se retrage din viața publică. Nu este singura persoană cunoscuta care dispare din țară înainte ca dosarele penale să-i fie soluționate. Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare s-a refugiat la Londra. La fel și Sebastian Ghiță, care se luptă de la Belgrad să nu fie extrădat.