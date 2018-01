NAŢIONAL: Anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare după decesul unui copil de un an şi jumătate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare efectuează joi o anchetă după ce un copil de un an şi jumătate a decedat la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Constantin Demian. Potrivit acestuia, copilul de un an şi jumătate a ajuns la UPU miercuri, la ora 22,25, cu ambulanţa şi i-s apus diagnosticul iniţial de varicelă. La ora 23,15 mama acestuia, din localitatea Stâna a cerut externarea sa, întrucât ar fi avut un consătean în spital cu care să meargă spre casă, copilul fiind în stare bună, dar joi dimineaţa copilul a ajuns din nou la Urgenţe. "La ora 5,51 a ajuns din nou la noi. (...) A stat în incinta UPU cu tratament, iar la ora 9,15 s-a cerut consult al unui medic de boli infecto-contagioase. Copilul respira bine, dar ulterior s-a înrăutăţit starea lui, iar la 9,45 s-a solicitat acordul pentru transfer la o clinică din Cluj. Clujul şi-a dat acceptul, dar starea s-a înrăutăţit şi nu s-a mai făcut trasferul. Ne-am autosesizat, am sesizat comisia de analiză a deceselor pentru identificarea eventualelor culpe medicale", a declarat Constantin Demian. Părinţii copilului au afirmat că vor depune plângeri împotriva medicilor.