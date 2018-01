SPORT: Bojan Golubovic: Avem o şansă uriaşă de a merge în play-off!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Experimentatul atacant Bojan Golubovic a declarat la prezentarea oficială că FC Botoşani are o şansă uriaşă de a ajunge în play-off şi trebuie să profite de ea.

„Avem o mare şansă să ajungem în play-off şi sperăm să reuşim. Am fost primit foarte bine. Am jucat cu câţiva băieţi. Am lucrat cu Costel Enache la Ceahlăul. Totul e în regulă până acum şi sperăm să fie aşa şi în continuare. Trebuie să profităm de şansa pe care o avem, trebuie să muncim în cantonamentul din Antalya”, a precizat Bojan Golubovic.