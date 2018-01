SPORT: Cătălin Golofca: Vreau să prindem play-off-ul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Revenit la FC Botoşani după scurta aventuiră la FCSB, Cătălin Golofca a declarat că

îşi doreşte să facă o pregătire bună şi să ajute echipa să-şi îndeplinească obiectivele.

Golofca va juca cu numărul 7, număr pe care l-a avut Laurenţiu Buş, plecat la Astra.

„Avem un lot puternic, avem patru meciuri dificile dar mergem în Antalya, ne vom pregăti bine şi sperăm să prindem play-off-ul. Avem o şansă mare. Principalul meu gând este să prindem play-off-ul şi apoi vom vedea. Sperăm să mergem mai departe şi în Cupa României. Voi munci în continuare, la fel ca până acum. Sper să-mi ajut echipa. Cel mai important este să ne îndeplinim obiectivul. Am zis să las numărul 9 pentru un atacant central şi am luat numărul lui Laurenţiu Buş. Am venit, nu sunt titular, voi munci şi dacă merit să joc, voi juca”, a declarat Cătălin Golofca.