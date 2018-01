SPORT: Mircea Axente: Simt că pot fi o soluţie pentru naţională

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La prezentarea oficială, atacantul Mircea Axente a declarat că simte că poate fi o soluţie pentru echipa naţională. Atacantul susţine că a lăsat banii arabilor şi a venit la FC Botoşani deoarece vrea să joace. El speră ca prin evoluţiile de la FC Botoşani să-l convingă pe selecţionerul Cosmin Contra să-l convoace la echipa naţională.

„Nu mi-am fixat un anumit număr de goluri. Îmi doresc foarte mult să ajut echipa şi să înscriu cât de mult pot. Concurenţa va fi grea, Bojan a demonstrat de multe ori că e un jucător de valoare. E o concurenţă benefică, fiecare va încerca să dea cât de mult poate. Am urmărit FC Botoşani, am văzut că este un grup bun, o echipă care joacă sută la sută meci de meci şi îşi doresc tot timpul să învingă. Este un lot bun şi întrunit toate premisele pentru a ne îndeplini obiectivul. Am mers în Arabia, în ianuarie anul trecut, jumătate d am am jucat meci de meci, cei de acolo mi-au prelungit contractul. S-a schimbat antrenorul între timp şi cum se mai întâmplă în fotbal, a vrut să-şi aducă jucătorii lui, nu am mai intrat în planurile antrenorului. A fost o jumătate de an în care nu am prea jucat şi am hotărât că e mai bines ă terminăm contractul mai devreme, îmi doream foarte mult să joc. Echipa naţională reprezintă oricând o provocare, nu am ajuns până acum acolo, dacă voi juca bine iar echipa îşi atinge obiectivele, cred că încă pot fi o soluţie”, a declarat Mircea Axente.