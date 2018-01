SPORT: Simona Halep o va întâlni pe Destanee Aiava în primul tur la Australian Open

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, va juca în prima rundă a turneului Australian Open, a cărui principală favorită este, cu o reprezentantă a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorţi efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani şi ocupă locul 193 în clasamentul mondial. Halep (26 ani) a pierdut în primul tur la ediţia de anul trecut, fiind învinsă de americanca Shelby Rogers. Dacă va trece de Aiava, Halep va juca în turul secund cu câştigătoarea dintre Eugenie Bouchard (Canada) şi Oceane Dodin (Franţa), iar în turul al treilea o poate întâlni pe Petra Kvitova (Cehia). Celelalte cinci românce de pe tabloul principal al celui dintâi turneu de Mare Şlem al anului au avut parte de adversare puternice la tragerea la sorţi. Sorana Cîrstea (27 ani 37 WTA) o va înfrunta pe kazaha Zarina Dias (24 ani, 60 WTA), care s-a impus în singura lor confruntare, în 2014, în calificări la Wuhan, cu 7-6 (1), 6-4. Irina Begu (27 ani, 40 WTA) va juca împotriva rusoaicei Ekaterina Makarova (29 ani, 33 WTA), scorul fiind 1-1 la meciurile directe. Begu s-a impus cu 6-4, 6-4 în 2014 în optimi la Moscova, iar Makarova a câştigat în 2015 în sferturi la Washington, cu 6-4, 2-6, 6-1. Mihaela Buzărnescu (29 ani, 57 WTA) va avea cel mai dificil meci, la debutul său pe tabloul principal la Australian Open, contra danezei Caroline Wozniacki (27 ani), a doua favorită. Wozniacki a învins-o pe Mihaela cu 6-1, 7-5 în primul tur la US Open, anul trecut, după trei victorii când erau junioare. Monica Niculescu (30 ani, 85 WTA) o va întâlni pe germanca Mona Barthel (27 ani, 52 WTA), care are 2-1 în meciurile directe. Barthel s-a impus în 2013 în primul tur la Wimbledon, cu 6-3, 4-6, 7-5, şi în2014, în optimi la Luxemburg, cu 0-6, 7-5, 6-3. Monica a învins în2014 la Hobart, în optimi, cu 7-6 (5), 6-1. Ana Bogdan (25 ani, 107 WTA) va avea şi ea un meci foarte greu, cu Kristina Mladenovic (Franţa), numărul 11 mondial. Mladenovic (24 ani) s-a impus în singurul meci de la senioare, în 2015, în primul tur, la Moscova, cu 7-6 (4), 6-3, scorul fiind egal (1-1) la junioare.