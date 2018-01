INTERNAŢIONAL: Preţul petrolului a atins cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cotaţia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depăşit 70 de dolari, pentru prima dată din noiembrie 2014, după ce Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anunţat că va continua să limiteze furnizarea, transmite Reuters. Joi, cotaţia barilului de petrol Brent cu livrare în luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scăzut uşor, ajungând la închidere la valoarea de 69,26 dolari. De la începutul anului, ţiţeiul s-a apreciat cu 5%. Cotaţia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a urcat cu 1,5%, la 64,51 dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Administraţia americană pentru informatii din energie (EIA) a anunţat că în prima săptămână din acest an stocurile de ţiţei au scăzut cu aproape cinci milioane de barili, la 419,5 milioane de barili, în timp ce producţia SUA a scăzut cu 290.000 de barili pe zi, la 9,5 milioane de barili. Chiar dacă piaţa este acum echilibrată, analiştii avertizează asupra unei posibile supraîncălziri. Recent, Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol a acceptat să extindă până la sfârşitul lui 2018 acordul privind reducerea producţiei, pentru a susţine preţul ţiţeiului. Actualul acord, care expiră în martie 2018, prevede reducerea producţiei cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd). Reducerea producţiei de petrol a OPEC a permis preţului la petrol să revină peste pragul de 50 de dolari per baril.