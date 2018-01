SPORT: Marian TÃ¢rÅŸa, al ÅŸaselea jucÄƒtor care se desparte de FC BotoÅŸani Ã®n aceastÄƒ iarnÄƒ!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mijlocaşul Marian Târşa nu a prins lotul FC Botoşani pentru cantonamentul din Antalya. Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că Marian Târşa avea şanse mici de a juca în a doua parte a sezonului şi a preferat să-l împrumute la divizionara secundă Academia Clinceni unde acesta va putea evolua etapă de etapă.

„Târşa este împrumutat. El va merge la Clinceni. Am discutat cu el, a vrut să meargă. Are nevoie de jocuri. În prima parte a campionatului a avut şi neşansa de a se accidenta. A demonstrat că merită să rămână la FC Botoşani. El are nevoie de jocuri, iar din vară ne vom baza pe el. Merge la Clinceni unde este o bază bună de pregătire, un antrenor tânăr. Cu ceilalţi jucători am reziliat contractele. Ne interesează doar tineri de perspectivă. O să mă ocup personal de lucrul acesta”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Pe lângă Marian Târşa, FC Botoşani s-a despărţit în această iarnă de jucătorii Robert Elek, Alexandru Târnovan, Benjamin Kuku, celor trei fiindu-le reziliate contractele, aceştia putând semna din postura de jucători liberi de contract cu orice echipă. Dacă iniţial ar fi dorit să-l împrumute pe Kuku pe o perioadă de şase luni la Sepsi, oficialii botoşăneni au renunţat până la urmă definitiv la serviciile acestuia. Pe lângă cei enumeraţi, FC Botoşani s-a mai despărţit de Laurenţiu Buş şi Mihai Bordeianu, cei doi fiind transferaţi la Astra Giurgiu respectiv CFR Cluj.