SPORT: Costel Enache: Suntem în grafic!

Costel Enache s-a declarat mulţumit de felul în care elevii săi răspund cerinţelor sale şi de condiţiile de care echipa beneficiază în stabilimentul de la Bellis unde FC Botoşani se află de pe 12 ianuarie.

„Până acum totul decurge conform graficului. Mâine avem şi primul meci şi sperăm într-un test reuşit. Încă o dată repet: e foarte important că am plecat la drum încă din prima zi de cantonament cu tot lotul. Strategia noastră a fost ca în momentul în care plecăm în cantonament să avem cristalizat un lot. Aşa cum am mai spus-o, nu mai avem timp de experimente, de schimbări în cadrul lotului. În trei săptămâni jucăm în campionat. Nu simt o presiune, simt o responsabilitate. E un început de an, o etapă din acest campionat şi sunt optimist”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.