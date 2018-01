SPORT: Enache. Avantajul nostru este că suntem la mâna noastră!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Referindu-se la şansele echipei de a-şi păstra locul în clasament şi după cele patru etape care mai sunt de disputat din acest sezon regular, Costel Enache a spus că elevii săi au forţa de a îndeplini acest obiectiv şi de a accede în play-off însă le-a transmis acestora că nu le va fi deloc uşor să îndeplinească acest obiectiv.

„Nu suntem siguri de play-off. Am spus-o şi când eram într-o poziţie mult mai bună decât cea de astăzi. Depindem de noi, suntem într-o situaţie pe care ne-am creat-o şi care ne obligă să o ducem până la capăt. Avem şansele noastre, şanse destul de bune. Sub nicio formă nu consider că obiectivul este uşor de îndeplinit. Avantajul nostru este că nu depindem de nimeni, că nu suntem decât la mâna noastră”, a declarat Costel Enache.