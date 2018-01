LOCAL: Paul Brummell - Mihai Eminescu este un poet absolut remarcabil

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul Cătălin Flutur a avut astăzi un oaspete de seamă. După ce a participat la prima parte a manifestărilor dedicate poetului Mihai Eminescu, Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, a discutat cu edilul, după care au susţinut împreună o scurtă conferinţă de presă.

În debutul conferinţei de presă, Cătălin Flutur i-a mulţumit ambasadorului pentru surpriza deosebită de a participa la Zilele Eminescu. „Cel puţin de când ştiu eu acest premiu, este cea mai marcantă prezenţă la manifestările noastre de Zilele Eminescu. Din păcate, nici chiar ministrul Culturii nu ne onorează cu prezenţa la această manifestare. Dacă vorbim de cultură, de Ziua Naţională a Culturii Române, Botoşaniul este măcar pentru o zi capitala culturală a României”, a spus Cătălin Flutur.

Edilul a adăugat că i-a prezentat înaltului oaspete informaţii privind potenţialul economic, problemele sociale, organizaţiile neguvernamentale din Marea Britanie care sunt prezente în judeţul Botoşani încă din anul ’92. „Am făcut un schimb de păreri şi o informare cât am putut eu de exactă despre problemele pe care le are judeţul şi municipiul Botoşani, plecând de la problemele cele vechi, o parte din problemele actuale şi despre perspectiva noastră”, a precizat primarul Cătălin Flutur.

Paul Brummell a declarat că se află pentru prima dată la Botoşani în calitate de Ambasador al Marii Britanii.

“Este o mare plăcere să revin la Botoşani. Am fost aici acum patru ani, într-un mod neoficial, când am făcut un curs de aprofundare la Iaşi, înainte de a începe mandatul meu la Bucureşti. Am vrut să revin într-un mod mai oficial, ca ambasador, şi astăzi este o zi foarte importantă pentru România, este Ziua Culturii Naţionale, nu este întâmplător că Ziua Culturii Naţionale se marchează în ziua de naştere a lui Mihai Eminescu, poet absolut remarcabil, figură importantă nu numai în România, ci şi la nivel mondial. Pentru mine a fost firesc să sărbătorim Ziua Culturii Naţionale chiar aici, la Botoşani. Este o mare plăcere şi onoare pentru mine să reprezint Marea Britanie în România, ţară foarte frumoasă. Este o plăcere să revin la Botoşani. Ca universitate am făcut geografia, este foarte important să călătoresc să cunosc realitatea şi am avut oportunitatea de a vedea multe locuri”, a spus ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti.

Ambasadorul Marii Britanii vorbeşte foarte bine în limba română despre care a spus că este o limbă foarte frumoasă. Oficialul a început să studieze limba română la Londra, după care a făcut un curs de aprofundare a limbii române, la Iaşi, în 2014.

Oficialul a ajuns ieri la Botoşani şi a vizitat Muzeul Judeţean, dar şi Secţia de etnografie a muzeului. La muzeu a fost impresionat de vestigiile Culturii Cucuteni. Astăzi, înaltul oaspete a vizitat Centrul Istoric.

Oficialul va ajunge astăzi şi la Ipoteşti, unde vrea să vadă şi lacul lui Eminescu.