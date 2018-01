LOCAL: Şofer turmentat scos din trafic de poliţişti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ieri, poliţiştii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 44 de ani, din localitatea Dîngeni, în timp ce conducea un autoturism pe drumul judeţean DJ 282, deşi era sub influenţa băuturilor alcoolice. Oprit pentru control, bărbatul a fost pus să sufle în etilotest, iar aparatul a indicat o concentraţie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul a fost condus la Spitalul Judeţean Botoşani pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, după care poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere şi i-au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.