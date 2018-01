NAŢIONAL: Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR modificările aduse modului de numire a conducerii ANCOM

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede că preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) vor fi numiţi de către plenul reunit al celor două Camere, cu votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor prezenţi. "Având în vedere că legea adoptată de Parlament conţine o serie de reglementări noi faţă de ordonanţa aprobată, după o procedură care contravine principiului bicameralismului, considerăm că au fost încălcate dispoziţiile art. 75, art. 115 alin. (4) şi ale art. 148 alin. (2) şi alin. (4) din Constituţie. (...) Prin legea dedusă controlului de constituţionalitate, supravegherea ANCOM, menţionată atât de reglementările europene cât şi de prevederile constituţionale relevante, s-a transformat într-un autentic control de tutelă, în virtutea căruia puterea legiuitoare poate demite conducerea ANCOM fără respectarea exigenţelor stabilite de Directiva 2009/140/CE, ceea ce determină încălcarea art. 148 alin. (2) şi alin. (4) din Constituţie, prin încălcarea prevederilor exprese ale Directivei 2009/140/CE. În acest sens, Curtea Constituţională poate adresa o întrebare preliminară Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru a stabili în ce măsură procedurile de desemnare/demitere a conducerii ANCOM şi modalităţile de supraveghere exclusiv de către Parlament sunt sau nu conforme cu dreptul Uniunii Europene", se arată într-un comunicat transmis luni de Administraţia prezidenţială. În primul rând, preşedintele atrage atenţia asupra lipsei elementelor care să justifice utilizarea ordonanţei de urgenţă şi care să reliefeze existenţa situaţiei extraordinare şi urgenţa reglementării. "Având în vedere atât preambulul OUG nr. 33/2017, cât şi expunerea de motive a acesteia, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, ţinând cont de faptul că între eliberarea din funcţie, ca urmare a demisiei, a fostului preşedinte interimar al ANCOM, domnul Marius Cătălin Marinescu (la 13 aprilie 2017), şi intrarea în vigoare a OUG nr. 33/2017 (la 2 mai 2017) au trecut mai puţin de trei săptămâni, timp în care nu a fost formulată de Guvern o nouă propunere preşedintelui României de numire în funcţie a unui nou preşedinte al ANCOM, Guvernul a încălcat dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie, întrucât a justificat utilizarea ordonanţei de urgenţă exclusiv prin necesitatea adoptării unei reglementări diferite a procedurii de desemnare a conducerii ANCOM, fără a exista, deci, o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public şi, totodată, fără justificarea urgenţei reglementării", se arată în document. Preşedintele a apreciat că legea privind aprobarea OUG 33/2017 a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, aşa cum a fost acesta dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În acest sens, el reliefează faptul că Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat o serie de amendamente care au detaliat procedura de desemnare a conducerii ANCOM, dar, în plus, a adoptat şi unele amendamente prin care au fost aduse modificări altor texte din OUG nr. 22/2009, care nu au fost avute în vedere nici de Guvern şi, pe cale de consecinţă, nici de Camera Deputaţilor. Aceste modificări vizau: salarizarea preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM; asimilarea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ANCOM celei de ministru, respectiv secretar de stat, inclusiv cu drept de cabinet al demnitarului; procedura demiterii din funcţie a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM; supunerea spre dezbatere şi adoptare în plenul Parlamentului a raportului anual al ANCOM şi efectele respingerii raportului anual al ANCOM de către Parlament (demiterea conducerii ANCOM); reglementarea situaţiei în care intervine vacantarea funcţiei de preşedinte ANCOM. "Având în vedere forma iniţială a OUG nr. 33/2017 şi faptul că, prin adoptare tacită, Camera Deputaţilor şi-a însuşit respectivul conţinut, modificările suplimentare pe care le-a adus Senatul, în calitate de Cameră decizională, conduc la concluzia că obiectul de reglementare şi configuraţia iniţiativei legislative au fost modificate substanţial, cu consecinţa deturnării de la finalitatea urmărită de iniţiator", reiese din comunicat. Klaus Iohannis a mai atras atenţia asupra faptului că intervenţiile legislative din legea de aprobare a OUG 33/2017 contravin Directivei 2002/21/CE, modificată prin Directiva 2009/140/CE, prin faptul că afectează independenţa, imparţialitatea şi neutralitatea ANCOM. "Până la emiterea OUG nr. 33/2017, conducerea ANCOM era numită de către preşedintele României, la propunerea Guvernului, iar activitatea ANCOM era sub control parlamentar (art. 1 şi art. 11 din OUG nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010), ceea ce corespundea unei transpuneri fidele a dispoziţiilor din Directiva 2002/21/CE, cât mai ales modificărilor exprese aduse art. 3 din această directivă prin Directiva 2009/140/CE. (...) Or, prin OUG nr. 33/2017, în procedura de desemnare a conducerii ANCOM au rămas doar Guvernul şi Parlamentul, iar prin legea dedusă controlului de constituţionalitate a fost eliminată orice participare a puterii executive la procedura de desemnare atât a preşedintelui, cât şi a înlocuitorilor acestuia, punând sub semnul întrebării posibilitatea conducerii acestei autorităţi administrative autonome de a mai funcţiona în parametrii de independenţă, neutralitate şi imparţialitate stabiliţi de reglementările europene şi punând astfel în pericol nu doar funcţionarea ANCOM ca o autentică autoritate de reglementare, ci şi armonizarea legislativă în cadrul Uniunii Europene", a mai arătat preşedintele.