SPORT: România va găzdui Campionatul European de 24 de ore de alergare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Campionatul European de 24 de ore alergare, a cărui a 22-a ediţie se va desfăşura pe 26-27 mai la Timişoara, pune România pe harta marilor campionate de atletism, după cum a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată luni, Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române de Atletism. Această competiţie, la care şi-au anunţat participarea peste 200 de sportivi, din 26 de ţări, specializaţi în cursele de ultramaraton, din ce în ce mai răspândite în întreaga lume, face parte din programul de dezvoltare al Federaţiei Române de Atletism. "Vrem să aducem toate formele de alergare la FRA. Există o piaţă foarte mare de ultraatleţi în Europa şi acest gen de concursul sunt într-o dezvoltare fantastică în Europa şi nu numai. Şi ţara noastră s-a înscris în această tendinţă mondială, chiar la Timişoara fiind organizate astfel de competiţii, inclusiv anul trecut, când s-a disputat un concurs pe 48 de ore’’, a declarat Florea. ’’Ultraatletismul câştigă din ce în ce mai mult adepţi astăzi, iar Federaţia Română de Atletism este pregătită să susţină şi să dezvolte această nouă ramură a atletismului. Organizarea acestui campionat ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă să demonstrăm că în România se pot organiza cu succes competiţii de anvergură europeană. Pentru noi este o mare onoare ca în 105 ani de existenţă a FRA să organizăm primul CE de ultramaraton din România. El este foarte bun pentru noi pentru că putem căpăta experienţă. Va fi unul dintre evenimentele organizate în anul aniversar al României şi el va fi organizat la cel mai înalt nivel, sunt convins de asta’’, a subliniat preşedintele FRA. FRA îşi propune ca în viitorul apropiat să organizeze şi o competiţie majoră la nivel european pe pistă pentru a figura într-o manieră cât mai complexă, la vârf, în programul competiţional european, a menţionat Florea. ’’Intenţionăm în acest sens să-l invităm în România pe preşedintele Asociaţiei Europene de Atletism pentru a vedea ce perspective avem la o astfel de organizare’’, a afirmat Florea. ’’Federaţia Română de atletism înregistrează o reorganizare, cu departament sportiv pentru pistă şi departament sportiv în afara pistei, care are o anumită independenţă în dezvoltare. Aici vor exista subcomisii de marş, de maraton şi semimaraton şi de alergare montană, o subcomisie de alergare pe munte, 50, 100 km, în 24 de ore, vor fi stabilite şi recorduri naţionale’’, a arătat Florin Florea. Anul acesta atleţii români vor avea două competiţii majore: CM de la Birmingham şi CE de la Berlin. ’’La Berlin vom trimite o delegaţie mare, având ca obiectiv o medalie’’, a subliniat preşedintele FRA. ’’Pentru organizarea CE de 24 ore alergare de la Timişoara am avut acordul MTS, care contribuie şi financiar, deşi aportul privat este mai mare. Bugetul competiţiei este de 120.000 euro, privat şi public, iar mediatizarea internaţională va fi făcută de Asociaţia Internaţională de Ultraatletism (IAU)’’, a precizat preşedintele FRA. Nadeem Khan, preşedinte în exerciţiu al Asociaţiei Internaţionale de Ultraatletism, membru al Board-ului IAAF, s-a arătat încântat că aceste Europene vor avea loc la Timişoara, un oraş foarte frumos, care, de altfel, va fi ales Capitala europeană a culturii pentru anul 2021. ’’Sunt convins că România va organiza un concurs perfect, la care participă circa 200 de atleţi din 26 de ţări. Am fost la Timişoara şi am fost încântat de modul în care va fi organizat’’, a subliniat oficialul canadian. Managerul competiţiei, Diana Amza, şi ea alergătoare de ultramaraton, a declarat la rândul ei: ’’Am fost investiţi cu încrederea Asociaţiei Internaţionale de Ultraatletism (IAU). România are acum oportunitatea de a arăta că poate face lucrurile la un standard foarte ridicat şi poate sta mândră la masă cu oricare altă ţară europeană. Este o ocazie excelentă să ne unim forţele. Când mai multe inimi bat pentru aceeaşi viziune, rezultatul nu are cum să fie altcumva decât impresionant’’. Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, a punctat, în încheiere, importanţa acestui moment pentru sportul românesc: ’’Consider că orice eveniment de talie internaţională este un bun prilej şi o oportunitate pentru noi ca ţară să ne promovăm sportivii, dar să le dăm şi încredere. Federaţia Română de Atletism este între primele 10 federaţii din ţara noastră şi o să facă parte dintr-un program naţional de sprijinire a acestei ramuri sportive la nivel de şcoli, de grădiniţe. Noi ne dorim să aducem în România cât mai multe competiţii. Anul trecut am organizat 110 competiţii internaţionale şi toate au fost un succes. Astfel că vrem ca şi anul acesta, dar şi în anii care vin, ţara noastră să fie gazda unor competiţii majore’’. Competiţia europeană de la Timişoara, care se desfăşoară conform regulamentului IAU, atât individual, cât şi pe echipe, masculin şi feminin, este deschis ultramaratoniştilor care reuşesc să parcurgă, potrivit unui program propriu de cursă, cel puţin 175 km la masculin şi 150 km la feminin, ierarhiile fiind stabilite în funcţie de numărul de kilometri parcurşi într-un interval de timp, în acest caz 24 de ore. Pentru a câştiga dreptul de înscriere la marile competiţii de specialitate, cum este şi acest Campionat European de la Timişoara, IAU a stabilit un anumit barem de rezultate, obţinute la cel puţin 7 concursuri importante, între decembrie 2017 şi 31 martie 2018, din Spania, Suedia, Olanda, Grecia, Finlanda, Germania şi Franţa, fie şi numai aceste criterii relevând dificultatea concursului din capitala Banatului. Pentru alcătuirea lotului României (maximum 9 persoane la feminin şi tot atâtea la masculin), Federaţia Română de Atletism a comunicat din timp Regulamentul, data-limită pentru realizarea rezultatelor necesare calificării fiind 31 martie.