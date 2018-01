INTERNAŢIONAL: Premierul Japoniei nu are cu cine să se întâlnească la Palatul Victoria

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul că nu are cu cine să se întâlnească la Palatul Victoria, iar România pierde o şansă uriaşă să atragă investiţii japoneze, a declarat, marţi, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România, într-o conferinţă de presă. "Instabilitatea se va vedea prima dată din punct de vedere economic, în rata inflaţiei, rata de schimb. Ne dorim un Guvern cât de repede se poate. Eu personal nu am înţeles pentru ce a fost schimbat, ce anume a făcut sau nu a făcut", a spus Jianu, comentând demisia premierului Mihai Tudose. El a subliniat ce greşeală mare face România prin faptul că aceste lucruri se întâmplă în timpul vizitei istorice a premierului japonez. "Vine premierul Japoniei şi gândiţi-vă din ce cultură economică şi socială vine Japonia şi cum va primi premierul Japoniei acest lucru. Îl va privi ca pe un afront, pentru că ei ţin foarte mult la aceste lucruri, la etichetă şi vor spune: "Nu s-au putut abţine nici măcar o zi, să facă acest CEx în după-amiaza în care pleacă primul-ministru al Japoniei", a adăugat oficialul CNIPMMR. Jianu a amintit că Japonia este în căutare de ţări unde să facă noi investiţii. "Ei sunt într-un periplu în toate ţările sud-est europene şi în cele baltice. Acum Japonia îşi caută parteneri comerciali. Este o şansă cu care te întâlneşti o dată la două decenii", a arătat Jianu. În acelaşi timp, de la Guvern a venit informaţia potrivit căreia prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai merge marţi la Palatul Victoria, aşa cum era stabilit iniţial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând să fie prezentă o delegaţie oficială şi economică japoneză. Potrivit unei comunicări a Executivului de la Bucureşti, delegaţia condusă de Kotaro Nogami, director adjunct al Cabinetului premierului japonez, şeful misiunii economice, va fi primită de vicepremierul Paul Stănescu. Aceasta este prima vizită în România a unui prim-ministru al Japoniei şi are loc în contextul celebrării a cinci ani de la convenirea, în 2013, a Parteneriatului Reînnoit dintre România şi Japonia. Shinzo Abe este aşteptat la Cotroceni, în a doua parte a zilei.