LOCAL: Poliţist de frontieră trimis la puşcărie. Furniza informaţii traficanţilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Surpriză în cazul a patru botoşăneni care s-au apucat de afaceri cu ţigări, printre care şi un poliţist de frontieră. Trimişi în judecată de procurorii DIICOT, toţi au fost achitaţi astăzi, de magistraţii Curţii de Apel Suceava, pentru acuzaţia de constituire sau sprijire a unui grup infracţional organizat. În plus, pedepsele stabilite iniţial de Tribunalul Botoşani au fost micşorate, însă trei dintre ele sunt cu executare. Astfel, Gabriel Ionuţ Aruştei, în vârstă de 34 de ani, poliţistul de frontieră care îi ajuta pe traficanţi cu informaţii, a fost condamnat la trei ani şi cinci luni de închisoare, cu interzicerea unor drepturi, în timp ce Dumitru Neculai, liderul grupării, s-a ales cu o pedeapsă de trei ani şi şapte luni de detenţie. La rândul său Gheorghe Bărboi a fost condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare. În schimb, Claudiu Ştefan Posteucă a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Interesant este că şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră, care s-a ales cu o maşină distrusă, a pierdut procesul, magistraţii Curţii de Apel Suceava respingând acţiunea civilă împotriva liui Posteucă privind obligarea acestuia la plata sumei de 7.127,21 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea reparaţiilor cauzate autospecialei marca Duster. Sentinţa este definitivă. Gruparea a fost anihilată de procurorii botoşăneni ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în iunie 2014, în urma unei anchete de proporţii. Astfel, Gabriel Ionuţ Aruştei, ar fi furnizat date privind dispunerea în teren a patrulelor, omiţând intenţionat supravegherea zonei pe unde se derula contrabanda, monitorizând în schimb zona adiacentă astfel încât traficanţii să nu fie prinşi. În schimb, Dumitru Neculai era cel care coordona grupul, inclusiv introducerea în ţară a ţigărilor. Gheorghe Bărboi, susţin anchetatorii, avea rolul de a ţine legătura cu membrii segmentului ucrainean, el fiind cel care mergea în Ucraina pentru a plăti coletele de ţigări. În schimb, Claudiu Ştefan Posteucă avea rolul de a supraveghea drumurile şi împrejurimile sau de a transporta ţigările.