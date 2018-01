LOCAL: Primarul comunei Pomârla nu se consideră exclus din PSD

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla, susţine că este în continuare membru PSD deoarece nici până la această dată nu a primit documentul oficial care să ateste hotărârea de excludere luată în cadrul structurii de conducere a acestei formaţiuni. Cum va primi acest document, Dumitru Chelaru este decis să se adreseze instanţei.

“Nu ştiu care sunt cei 160 care m-au eliminat, vorbim de ceva fictiv, nu de un act de excludere, nu am ce ataca. Stau şi aştept un act de excludere şi încerc să fiu un om normal să-mi văd de administraţia locală, dar îl voi ataca în secunda unu când îl vor emite, pentru că este clar nestatutar, nu are nicio legătură cu realitatea, cu organizaţia locală, cu rezultatele noastre. Nu sunt exclus deocamdată. Statutul meu încă nu este prevăzut în legislaţie, sunt exclus de un CEx virtual, pentru că nume, prenume, număr exact, nu a prezentat nimeni, pentru că orice şedinţă se face cu cvorum, ca să ai cvorum trebui să ştii cine are drept de vot”, a declarat astăzi Dumitru Chelaru.

Acesta a fost exclus din PSD pentru că şi-a permis să-i critice pe unii parlamentari botoşăneni, dar şi pe reprezentanţii formaţiunii propulsaţi în funcţii la Bucureşti. Dumitru Chelaru a lansat şi astăzi critici la adresa conducerii partidului.

“Interimarii aştia din toate judeţele ce fac? Execută orice la comandă, sunt preşedinţii interimari, oameni care se luptă pentru influenţă în partid şi nu mai ţin cont de realitate. Eu mi-am făcut datoria faţă de partid, mulţumesc pentru lucrurile bune, iar cu persoanele care au apucături din astea mă voi răfui în continuare”, a spus Dumitru Chelaru. Oficialul nu este adeptul stilului de lucru al liderilor PSD Botoşani care au renunţat la a mai organiza conferinţe de presă în cadrul cărora să fie prezentate problemele judeţului. "Nu mă vor încânta comunicatele de presă. Voi fi acid, voi spune ceea ce se întâmplă cu adevărat şi voi critica în continuare, poate fi chestorul Senatului, poate fi şi preşedintele României. Nu mă interesează. Am ajuns unii membri de partid să nu mai ştim care sunt însemnele partidului. Vedem numai fundele doamnei Federovici, nu trei trandafiri”, a precizat Dumitru Chelaru.