INTERNAŢIONAL: Anchetă ce priveşte amestecarea Rusiei în alegerile din SUA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fost consilier apropiat preşedintelui american Donald Trump, Steve Bannon a refuzat să răspundă marţi la numeroase întrebări ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc în campania electorală din 2016, într-un moment în care a fost citat să se prezinte în faţa procurorului special care conduce ancheta în respectivul caz, informează AFP Bannon a fost audiat mai mult de şapte ore cu uşile închise în Comisia pentru serviciile secrete din Camera Reprezentanţilor, care a lansat propria anchetă pentru a stabili dacă campania rusească de dezinformare şi acţiunile de piraterie informatică în defavoarea candidatei democrate Hillary Clinton au primit sprijin din partea echipei lui Trump. Considerat eminenţa cenuşie a campaniei lui Donald Trump şi apoi la începutul mandatului acestuia înainte de a cădea în dizgraţie, Bannon a refuzat să răspundă la numeroase întrebări, invocând o ’prerogativă prezidenţială’ din perioada de tranziţie - între alegeri şi învestitură - apoi din timpul celor câteva luni petrecute în calitate de strateg-şef al Casei Albe, între ianuarie şi august 2017. Această prerogativă permite preşedintelui şi unor responsabili ai executivului să nu divulge anumite informaţii Congresului sau justiţiei. ’Tot ce s-a întâmplat în timp ce Steve Bannon se afla la Casa Albă sau în timpul tranziţiei, toate aceste informaţii nu pot fi obţinute. Există multe întrebări la care nu avem niciun răspuns din cauza acestei noi teorii privind prerogativa prezidenţială’, a explicat la CNN Jim Himes, reprezentant al democraţilor în această comisie. Acest impediment a făcut ca preşedintele comisiei, republicanul Devin Nunes, să lanseze o citaţie împotriva lui Bannon pentru a-l forţa să coopereze, în caz contrar riscând să fie urmărit pentru ultraj la adresa Congresului. Mai multe comisii parlamentare sunt interesate de primul cerc al preşedintelui american. Fiul său cel mare, Donald Jr., a fost audiat în septembrie, timp de cinci ore, cu uşile închise în Comisia Juridică a Senatului. Ginerele preşedintelui şi consilier apropiat, Jared Kushner, a fost de asemenea audiat cu uşile închise de numeroase comisii parlamentare în iulie. Aceste anchete parlamentare sunt distincte de cea condusă de procurorul special Robert Mueller, care l-a citat pe Bannon să compară în investigaţiile cu privire la o posibilă complicitate între echipa de campanie a lui Donald Trump în 2016 şi Rusia lui Vladimir Putin, potrivit New York Times. Echipa procurorului special a procedat deja la multe inculpări, între care cea a fostului director de campanie al Donald Trump, Paul Manafort. Mărturia lui Bannon are un potenţial exploziv pentru că relaţiile sale cu preşedintele american nu au fost niciodată atât de reci, dar şi pentru că fostul strateg cunoştea cel mai bine ascensiunea miliardarului din New York, având în vedere că a condus campania acestuia în ultima perioadă, iar apoi a fost consilierul din umbră în primele şapte luni ale preşedinţiei sale. Într-o carte recent apărută sub semnătura lui Michael Wolff cu titlul ’Fire and Fury: Inside the Trump White House’ şi care a provocat o furtună politică la Casa Albă, Steve Bannon afirmă că Donald Trump Jr. a comis o ’trădare’ întâlnindu-se cu o avocată rusă care afirma că deţine informaţii compromiţătoare despre Hillary Clinton. Un naţionalist apropiat de extrema dreaptă americană, controversatul Steve Bannon (64 de ani) a fost concediat în august de către Donald Trump, care a spus ulterior despre că el că ’şi-a pierdut minţile’.