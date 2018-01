NAÅ¢IONAL: DiscuÅ£ie Ã®ntre reprezentanÅ£ii PNL ÅŸi preÅŸedintele Iohannis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu delegaţia Partidului Naţional Liberal în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de preşedintele partidului, Ludovic Orban, şi de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Robert Sighiartău şi Vlad Nistor. Alături de şeful statului se află consilierul prezidenţial Laurenţiu Ştefan şi consilierul de stat Daniela Bârsan. Partidul Naţional Liberal a venit la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, să nu refuze răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern fără PSD. "Răspunderea exclusivă pentru crizele politice permanente care au fost declanşate în România şi pentru guvernare catastrofală este exclusiv a PSD. Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD, am hotărât să votăm împotriva oricărui guvern care conţine în structura guvernamentală PSD. Am decis ca mandatul delegaţiei să fie solicitarea de alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional. PNL este pregătit să îşi asume răspunderea guvernării prin câştigarea alegerilor anticipate. Am hotărât că, în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă demarării procedurilor anticipatelor, PNL să nu refuze în cazul în care i se solicită răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern evident fără PSD", declara, marţi, preşedintele PNL, Ludovic Orban. Totodată, liderul PNL preciza că nu există niciun argument să susţină nominalizarea europarlamentarului Viorica Dăncilă pentru funcţia de premier, aceasta neavând "nici experienţă, nici background profesional, nici anvergură politică, nici notorietate", dar are "rădăcini puternice în judeţul Teleorman".