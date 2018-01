NAŢIONAL: Preşedintele Klaus Iohannis se consultă cu formaţiunile parlamentare în vederea desemnării unui premier

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Klaus Iohannis se consultă, miercuri, cu partidele şi formaţiunile reprezentate în Parlament în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de premier, după ce Mihai Tudose a demisionat din funcţie. Consultările vor începe la ora 12,00, cu reprezentanţii PSD şi ALDE. La ora 13,00, urmează PNL, la 14,00 - USR, la 14,30 - PMP, iar la 15,00 - UDMR. Reprezentanţii grupului parlamentar al minorităţilor naţionale se vor întâlni cu preşedintele Iohannis la ora 15,30. Social-democraţii au nominalizat-o în şedinţa Comitetului Executiv Naţional de marţi pe Viorica Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru, urmând ca ALDE să se reunească miercuri în şedinţa conducerii pentru a valida oficial propunerea PSD. Pe de altă parte, Opoziţia susţine alegeri anticipate. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că Viorica Dăncilă este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregătire a preluării, anul viitor, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Dragnea a precizat că va face parte din delegaţia care va merge la Cotroceni alături de secretarul general al PSD, Marian Neacşu, şi de încă un social-democrat, al cărui nume nu este încă stabilit, precum şi de doi reprezentanţi ai ALDE. Potrivit ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, ALDE va fi reprezentată la consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier de secretarul general al formaţiunii, Daniel Chiţoiu, şi de vicepreşedintele Graţiela Gavrilescu. Partidul Naţional Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional, iar, în cazul în care nu se poate acest lucru, să nu refuze răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un Guvern fără PSD, a anunţat preşedintele PNL, Ludovic Orban. "Răspunderea exclusivă pentru crizele politice permanente care au fost declanşate în România şi pentru guvernare catastrofală este exclusiv a PSD. Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD, am hotărât să votăm împotriva oricărui Guvern care conţine în structura guvernamentală PSD. Am decis ca mandatul delegaţiei să fie solicitarea de alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional. PNL este pregătit să îşi asume răspunderea guvernării prin câştigarea alegerilor anticipate. Am hotărât că, în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă demarării procedurilor anticipatelor, PNL să nu refuze în cazul în care i se solicită răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un Guvern evident fără PSD", a precizat Orban. Delegaţia PNL care va merge miercuri la Cotroceni pentru discuţii privind desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru va fi formată din preşedintele liberal, Ludovic Orban, şi prim-vicepreşedinţii Raluca Turcan, Ilie Bolojan şi Iulian Dumitrescu. Orban a menţionat că dacă prim-vicepreşedintele PNL Mircea Hava nu va putea veni miercuri la Cotroceni el va fi înlocuit cu un vicepreşedinte. USR va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate şi nu va avansa un nume de premier, potrivit preşedintelui partidului, Dan Barna. "Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul Naţional al USR. Am decis ca mâine în cadrul consultărilor de la Cotroceni cu preşedintele să-i prezentăm acestuia poziţia conform căreia varianta decentă şi corectă pentru România este aceea privind organizarea alegerilor anticipate pentru că actuala majoritate PSD-ALDE este o majoritate care s-a dovedit incapabilă să guverneze. Timp de un an de zile am dus-o dintr-o criză în alta, cetăţenii au fost mai mult în stradă decât în viaţa societăţii", a afirmat Barna. El a spus că jocul democratic presupune anumite etape până la organizarea unor alegeri anticipate şi atunci USR îi va solicita preşedintelui să numească un premier din afara coaliţiei PSD, care va trebui să guverneze printr-un eventual Cabinet "de compromis". "Dar, vom susţine un astfel de Guvern. USR nu va participa în cadrul unui astfel de Guvern, dar vom susţine acest Guvern în măsura în care câteva principii importante pentru noi se vor regăsi în programul acestui Guvern: principiul fără penali în funcţii publice, un program naţional pe care l-am lansat acum câteva săptămâni, reforma electorală şi revenirea la alegerile în două tururi. Guvernul respectiv ar trebui să aibă şi priorităţi legate de amendarea acestei reforme fiscale şi revenirea la principii stabile şi Legile Justiţiei - practic anularea a ceea ce s-a întâmplat în Comisia Iordache", a adăugat Barna. Întrebat dacă USR are o variantă de premier în acest moment, Barna a răspuns: "În momentul de faţă, noi considerăm că nu este necesar să propunem un prim-ministru, pentru că soluţia corectă este cea a alegerilor anticipate, pentru că orice prim-ministru propus dacă va fi din zona PSD-ALDE - şi vom cere preşedintelui să nu facă lucrul acesta - va fi doar o perioadă, un pariu până la următoarea criză". Delegaţia USR la Cotroceni va fi compusă din Dan Barna,Vlad Alexandrescu, Elek Levente, Ionuţ Moşteanu şi Florina Presadă. Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat că acest partid va participa la consultările de la Palatul Cotroceni şi are o propunere de premier, pe care însă nu a dorit să o facă publică. ’’Avem propunere, sigur mult mai bună decât cea pe care a făcut-o PSD. Dacă se va ajunge în situaţia de a se discuta despre formarea unei majorităţi, propunerea noastră va fi capabilă să înceapă discuţii şi să-şi asume un rol atât de important, de a forma o majoritate şi un Cabinet de miniştri. (...) Cred că, în cazul în care va fi nevoie să se poarte negocieri politice, persoana desemnată de PMP va fi capabilă să aducă la aceeaşi masă politicieni care vor gândi în interesul României şi nu al unui partid politic’’, a spus Tomac. Liderul PMP a refuzat că precizeze dacă pentru obţinerea unei majorităţi care să sprijine propunerea PMP şi formarea unei majorităţi parlamentare popularii ar apela şi la UDMR. Preşedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat că principiul după care Uniunea se va ghida la consultările de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un Guvern, decizia privind persoana nominalizată de PSD pentru funcţia de premier urmând să fie luată în forurile formaţiunii. "Pentru noi, cel mai important e cam ce a spus şi preşedintele Iohannis: vrem formarea unui Guvern cât de repede se poate, o instabilitate politică nu ajută deloc. Acesta este principiul nostru cu care mergem la consultări, (...) să avem un Guvern cât mai repede se poate", a susţinut Porcsalmi Balint. Delegaţia UDMR care va participa la consultări va fi formată din liderul Uniunii, Kelemen Hunor, deputatul Korodi Attila, senatorul Cseke Attila şi primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad. Liderul grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, Varujan Pambuccian a declarat că delegaţia deputaţilor aparţinând minorităţilor va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu "un mandat de informare" şi cu speranţa că peste şase luni nu vor fi reluate demersurile pentru o nouă formulă guvernamentală. "Cu ce mandat poate merge un grup mic într-o nebunie ca asta? Noi nu o să înclinăm probabil balanţa în niciun fel. Nu avem nicicum, nici numeric şi nici nu avem de ce. Este o nebunie internă a PSD, să şi-o rezolve. Singurii care pot juca în momentul de faţă sunt preşedintele şi majoritatea parlamentară din care nu facem parte. E un mandat de informare mai de degrabă, să înţelegem şi noi dacă de data asta vom avea o formulă guvernamentală stabilă sau o luăm de la capăt cu nebunia peste şase luni. Dar asta cred că nici PSD nu ştie. (...) În chestiunea aceasta suntem absolut echidistanţi şi aşteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile cu speranţa că nu o luăm de la capăt peste şase luni", a afirmat Pambuccian. El a precizat că grupul minorităţilor naţionale nu a susţinut niciun Guvern în legislatura aceasta. Delegaţia grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor va fi formată din deputaţii Varujan Pambuccian, Dragoş Zisopol, Iulius Firczak şi Giureci-Slobodan Ghera. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi, după ce a acceptat demisia premierului Mihai Tudose şi desemnarea lui Mihai Fifor prim-ministru interimar, convocarea consultărilor cu partidele şi formaţiunile parlamentare. "Premierul Tudose mi-a înaintat demisia şi am acceptat-o. (...) După demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea Guvernului, iar pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă şi cât ţine de mine am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine (miercuri - n.r.)", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni. El a arătat că situaţia în care s-a ajuns îl "nemulţumeşte profund şi îl îngrijorează". "La un an de la alegeri avem deja două Guverne PSD eşuate. Acum, evident, că este nevoie de un Guvern pentru a scurta cât se poate de mult situaţia de incertitudine. Eu vreau să avem o procedură rapidă, care va duce la stabilirea unui nou Guvern, fiindcă această nesiguranţă politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică şi, mult mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize generate iarăşi în interiorul PSD", a afirmat Iohannis.