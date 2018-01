NAŢIONAL: Viorica Dăncilă a fost desemnată prim-ministru de preşedintele Klaus Iohannis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru funcţia de prim-ministru. "În Parlament, după consultări, îmi este foarte clar - PSD dispune de o majoritate. Şi atunci, cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă şi să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Dar acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari aşteptări şi eu am mari aşteptări", a declarat şeful statului. Totodată, preşedintele a precizat că a ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern şi de desemnarea prim-ministrului. "Astăzi, toată ziua, am ascultat opiniile şi argumentele politicienilor, dar am reuşit ieri, aseară, astăzi, între întâlniri, să ascult şi opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe reţele de socializare (...). Sunt argumente legate de politica partidelor, evident. Sunt multe argumente legate de politica internă a României, sunt multe argumente legate de politica externă şi de securitatea României. Am ascultat şi am citit cu atenţie toate aceste opinii şi argumente şi le-am cântărit, fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau? În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituţia şi cu deciziile Curţii Constituţionale în materie de desemnare şi aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară", a afirmat Iohannis.