INTERNAŢIONAL: Temperaturile scăzute au cauzat moartea mai multor persoane în SUA

Viscolul şi temperaturile extrem de scăzute au provocat moartea a cel puţin patru persoane în sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheaţă, au rupt cablurile de electricitate şi au determinat închiderea şcolilor, informează Reuters. Temperaturi scăzute şi căderi de zăpadă au fost de asemenea prognozate pentru joi în regiunea Atlanticul mijlociu şi cea mai mare parte din New England. Serviciul meteorologic naţional (NWS) a emis atenţionări de vreme de iarnă şi alertă de viscol din nordul Georgiei în Virginia şi din Massachusetts până în Maine. În Austin, statul Texas, un vehicul a plonjat marţi de la 9 metri de pe un pod acoperit cu polei, provocând moartea unui bărbat de aproximativ 40 de ani, potrivit informaţiilor postate pe Twitter de serviciului medical de urgenţă Austin-Travis County. O femeie de 82 de ani, care suferea de demenţă, a fost găsită moartă miercuri în spatele locuinţei sale din zona Huston, cel mai probabil din cauza expunerii la frig, a precizat Harris County Sheriff’s Office. În Georgia, două persoane şi-au pierdut viaţa după ce au fost lovite de un vehicul care a alunecat pe gheaţă, lângă Macon, a relatat presa locală. Pe Aeroportul internaţional Hartsfield-Jackson din Atlanta, cel mai aglomerat la nivel naţional, cu 2.700 de curse care sosesc sau pleacă zilnic, fuseseră anulate, până miercuri la prânz, 470 de zboruri, potrivit serviciului de monitorizare a traficului aerian Flightaware.com. Biroul şerifului din Oconee County, Georgia, la est de Atlanta, i-a îndemnat pe oameni să evite drumurile cu polei printr-o postare cu umor pe pagina de Facebook: ’’Ştiu că aveţi nevoie de ţigări, bere şi vin ca să faceţi faţă copiilor care stau acasă. Nu puteţi rezista o singura zi? Rămâneţi acasă!’’ Sudul îngheţat Furtuna de miercuri nu a fost prima din acest an care a adus un val de vreme geroasă în sud, unde regiuni din Florida şi Louisiana s-au confruntat, după mai multe decenii, cu primul strat considerabil de zăpadă. Avertizări de zăpadă şi vreme de iarnă au fost emise pentru regiuni din statele Carolina şi sudul Virginiei. Guvernatorii din Georgia, Carolina de Nord şi Louisiana au declarat stare de urgenţă din cauza condiţiilor extreme care fac drumurile periculoase. În Carolina de Nord, unde peste 2.000 de oameni cu pluguri de zăpadă lucrau la deszăpezirea drumurilor, administraţia autostrăzilor a raportat aproape 1.600 de incidente în trafic în primele 12 ore ale zilei de miercuri. Peste 23 de cm de zăpadă s-au aşternut în Durham, Carolina de Nord, începând cu ziua de luni, în timp ce în diferite zone din sudul Virginiei, zăpada măsura peste 15 cm, potrivit NWS. Guvernatorul Carolinei de Nord, Roy Cooper, a avertizat în cadrul unei conferinţe de presă că temperaturile scăzute din noaptea de miercuri vor înrăutăţi condiţiile de transport. ’’Zăpada este drăguţă, dar nu vă lăsaţi păcăliţi!’’, a spus Cooper. În Atlanta, oamenii au ţinut cont de sfatul guvernatorului Nathan Deal de a rămâne în locuinţe şi doar câteva maşini s-au încumetat la drum pe drumurile de obicei aglomerate. Doar câţiva oameni, înarmaţi cu haine groase, au înfruntat gerul într-un oraş obişnuit cu temperaturile toride de vară. ’’Nu îndrăznim să scoatem maşina din garaj’’, spune Kimberly Hodges, de 40 de ani, care îşi plimba căţelul în cartierul East Atlanta Village. ’’E haos afară’’. Temperaturile în Atlanta sunt aşteptate să crească peste limita îngheţului abia de joi după-amiaza. Birourile instituţiilor publice şi şcolile vor rămâne închise cel puţin până atunci. Avertizările pentru vânt rece în zonele muntoase din Carolina de Nord prognozează că temperaturile se vor resimţi ca şi cum ar fi scăzut la zece grade sub zero Fahrenheit. În Houston, cel de-al patrulea oraş după numărul populaţiei din Statele Unite, cea mai mare parte dintre autostrăzi, acoperite de polei, erau închise miercuri dimineaţa, potrivit biroului pentru situaţii de urgenţă al oraşului. Din cauza furtunii de zăpadă, peste 32.000 de locuinţe şi sedii de firme din Carolina de Nord şi cea de Sud au rămas fără curent electric miercuri după-amiaza, potrivit datelor companiilor de utilităţi.