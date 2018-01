LOCAL:"More, with less", deviza jandarmilor botoşăneni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

"More, with less", adică "Mai mult, cu mai puţin", aceasta este deviza sub care au acţionat, anul trecut, jandarmii botoşăneni. Este remarca făcută azi de colonelul Radu Gabriel Todoran, reprezentant al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (IGJR), prezent la analiza activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ)pe anul 2017. Astfel, după ce şeful IJJ Botoşani a punctat faptul că numărul misiunilor jandarmilor a crescut anul trecut faţă de 2016, în condiţiile în care personalul a scăzut numeric, iar alocările bugetare au fost mai mici, reprezentantul IGJR nu a ezitat să facă această remarcă. "More, with less", a spus acesta de la microfon, ţinând să-ii felicite pe jandarmii botoşăneni.

În acelaşi cadru, conducerea IJJ a anunţat şi cine este jandarmul de onoare al judeţului Botoşani - plutonierul major Ioan Asăvoae din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil Botoşani, care s-a remarcat anul trecut prin constatarea a 25 de infracţiuni şi a 185 de fapte contravenţionale.. Alţi opt jandarmi au primit diplome de merit - plt. adj. Virgil Ştefan Stoleru (Biroul Resurse Umane), plt. maj. Dumitru Stăncescu (Serviciul de ordine şi siguranţă publică), plt. adj. Iulian Jiteriuc (Serviciul management operaţional), plt. adj. Marius Zodilă (Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei), plt. maj. Mihaela Dănilă (Serviciul suport logistic), plt. Andrei Lupuşoru (Detaşamentul 1 Mobil), plt. adj. şef Daniel Macovei (Detaşamentul 2 Jandarmi Botoşani) şi plt. maj. Florin Laurenţiu Iftime (Detaşamentul 3 Jandarmi Dorohoi).