LOCAL: Misiuni la foc automat pentru jandarmii botoşăneni

Jandarmii botoşăneni au executat anul trecut 10.410 misiuni specifice de ordine publică, 5.649 misiuni având loc în sistem integrat alături de efectivele poliţiei. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, atribuţii principale ale jandarmeriei, s-au concretizat în executarea unui număr de 476 de misiuni, organizate cu ocazia unor manifestări de protest, manifestărilor cultural-artistice, promoţionale şi religioase, competiţiilor sportive, în zona centrelor de examen/evaluare şi pe timpul alegerilor locale parţiale din com. Vlăsineşti şi Nicşeni. În plus, echipajele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean au efectuat 341 acţiuni de intervenţie la solicitările prin apelurile de urgenţă 112. În baza Planului de măsuri întocmit la nivelul M.A.I., efective de jandarmi au participat la misiunea de securizare a frontierei naţionale cu Ucraina şi de prevenire şi combatere a traficului transfrontalier de produse accizabile, fiind constituit un număr de 460 de patrule mixte cu structurile Poliţiei de Frontieră. În mod independent, contribuţia unităţii la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în judeţul Botoşani s-a materializat prin organizarea a 2.881 patrule de jandarmi. S-au executat 122 de acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în pieţe, târguri şi oboare, fondul forestier, cinegetic şi piscicol, dar şi alte 335 de acţiuni în comun cu alte instituţii. Totodată, au fost desfăşurate 238 activităţi preventive. Pe timpul executării misiunilor specifice au fost constatate 194 de fapte penale, fiind întocmite 184 acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Din totalul faptelor de natură penală, 178 sunt la regimul substanţelor interzise, fapte penale care au fost constatate în urma unei cooperări cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani.Pe timpul menţinerii ordinii publice în sistem integrat cu poliţia au fost constatate în comun 189 infracţiuni și aplicate 4.390 sancțiuni contravenţionale. "O direcţie de acţiune prioritară a constituit în anul 2017 prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul piscicol, personalul unităţii acţionând în colaborare cu Asociaţia Judeţeană a Pescarilor şi Vânătorilor Sportivi, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiei Club Sportiv Bucovina Fishing, pe linia reducerii la minim a fenomenului de braconaj piscicol, reuşindu-se ridicarea de pe luciul de apă a 3.680 m. de plase de pescuit monofilament şi deversarea în mediul natural a 150 kg. de peşte capturat ilegal", se arată într-un document prezentaat de conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean. În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea comerţului ilicit cu produse accizabile a fost ridicat şi predat către poliţie un număr de 13.330 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina şi 25 litri alcool. Referitor la misiunile de pază şi protecţie a transporturilor speciale, acestea se execută cu efective din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, fiind realizate, fără probleme deosebite, 32 de transporturi de bunuri şi valori şi 19 transporturi de produse cu caracter special. Analiza activităţii IJJ Botoşani a avut loc astăzi, la sediul Instituţiei Prefectului Botoşani, în prezenţa reprezentanţilor unităţilor descentralizate şi a oficialităţilor judeţului.