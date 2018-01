LOCAL: Profesoara care a provocat accidentul de la Stauceni era bauta

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Politistii botosaneni au ramas uluiti in momentul in care au testat cu aparatul etilotest soferita Fordului care a iesit dimineata in decor. Desi se indrepta spre munca, unde trebuia sa predea lectii copiilor, invatatoarea avea o alcoolemie de 0,19 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat.